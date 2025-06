Fernando Alonso steekt de loftrompet over zijn voormalige Formule 1-rivaal Robert Kubica, na diens indrukwekkende overwinning in de 24 uur van Le Mans. De Pool won zondag samen met Yifei Ye en Phil Hanson de prestigieuze langeafstandsrace in de Ferrari van AF Corse. Na meerdere periodes in de Formule 1 en een levensbedreigend ongeluk in de rallysport, was Kubica’s overwinning in Le Mans er een om van te dromen.

Voor Kubica betekende de zege in Le Mans zijn grootste autosportsucces sinds zijn eerste en enige Formule 1-overwinning. Zijn race met AF Corse was pas zijn tweede optreden in de hoogste klasse van de Franse enduranceklassieker. Fernando Alonso, die in hetzelfde weekend punten scoorde tijdens de Canadese GP, is zelf tweevoudig winnaar van Le Mans. Tussen 2018 en 2019 won hij tweemaal met Toyota. Hij stak zijn bewondering voor zijn oude rivaal niet onder stoelen of banken.

‘Mooie dag voor de autosport’

“Ik ben erg blij voor hem (Kubica, red.)”, verklaarde Alonso tegenover ESPN. “We hebben het er een paar keer over gehad hoe bijzonder die race is, en hij verdient het om dat mee te maken.” Kubica’s carrière kreeg begin 2011 een dramatische wending toen hij zwaar crashte tijdens een rally. De ernstige armblessure die hij daarbij opliep, betekende het einde van zijn geplande overstap naar Ferrari, waar hij in 2012 teamgenoot van Alonso zou worden. Zijn herstel duurde ruim anderhalf jaar, maar in 2019 keerde Kubica voor één seizoen terug op de Formule 1-grid bij Williams.

LEES OOK: Kubica schrijft sprookje met winst 24 uur van Le Mans: ‘We verdienen deze overwinning’

In de jaren daarna richtte hij zich steeds meer op sportwagenraces. De overwinning in Le Mans bezorgt hem tevens zijn tweede eindzege in het FIA World Endurance Championship. “Kubica is een legende in onze sport, en nu nog meer na het winnen van Le Mans”, aldus Alonso. “Iedereen weet hoeveel pijn hij heeft geleden door het ongeluk en alles wat daarna kwam – ik denk dat dit een heel gelukkige dag is voor de autosport. Ik ben ontzettend blij voor hem. Morgen zal ik hem nog eens bellen, vandaag zal ik hem niet storen. Hij zal wel ergens feestvieren”, besloot de Spanjaard lachend. “Ik ben heel trots op hem.” Kubica vervolgt zijn WEC-seizoen later dit jaar met races in São Paulo, Austin, Fuji en Bahrein.

Fernando Alonso en Robert Kubica tijdens de Europese GP van 2008 (Getty Images)

