Robert Kubica heeft als eerste Pool de 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. Het is de kroon op de carrière van de oud-Formule 1-coureur, van wie de rechterhand in 2011 na een zware crash in de Rally van Andora bijna geamputeerd moet worden. Daardoor ontglipt hem een zitje bij Ferrari, maar nu schrijft hij – uitgerekend namens Ferrari – een absoluut hoogtepunt bij aan zijn carrière.

Robert Kubica deelt de overwinning met de Brit Philip Hanson en de Chinees Yifei Ye, die daarmee de eerste Chinees ooit is die de endurance-race wint. De zege betekent de derde Le Mans-overwinning op rij voor het Italiaanse merk. Vorig jaar was Kubica al een van de snelste coureurs op het Circuit de la Sarthe, maar toen viel zijn jacht op de winst voortijdig in duigen door een crash. “Het is een lange dag geweest. Ik denk dat Le Mans altijd binnen handbereik is geweest. Geweldig werk van iedereen. Het is niet allemaal vlekkeloos verlopen, maar we verdienen deze overwinning. We waren snel en maakten slechts een paar fouten die we hadden kunnen vermijden. Gelukkig voor Ferrari: drie jaar op rij winst, met drie verschillende auto’s”, meldde de uitzinnige Kubica over de boordradio.

Hoogtepunt

De triomf in Le Mans is het absolute hoogtepunt in de carrière van Robert Kubica. De voormalig Formule 1-coureur van BMW, Renault, Williams en Alfa Romeo boekte in 2008 zijn eerste en enige overwinning in de koningsklasse van de autosport en was voorbestemd om wereldkampioen te worden.

Crashes waren echter van grote invloed op het vervolg van zijn carrière. Tijdens de Grand Prix van Canada in 2007 – nota bene dezelfde race die deze zondag op het programma staat – maakt hij een horrorcrash mee. In zijn BMW raakt hij frontaal de muur, vliegt over de kop en komt tot stilstand met vrijwel alleen de cockpit nog intact. Maar de echte klap volgt vier jaar later. Tijdens de Rally van Andora doorboort Kubica’s Škoda een vangrail. Hij breekt 42 botten, verliest driekwart van zijn bloed en ondergaat in totaal zeventien operaties, waaronder één van twaalf uur. Zijn rechterhand moet zelfs bijna worden geamputeerd. Dat wordt voorkomen, maar sindsdien beschikt hij nog maar over zo’n 20 à 30 procent van de handfunctie aan die zijde.

Ondanks alles maakt Kubica een wonderbaarlijke comeback in de autosport én in de Formule 1. Later wordt bekend dat hij in principe vanaf 2012 een stoeltje bij Ferrari zou krijgen. “Ferrari is mijn grootste spijt. Ik had in 2012 naar Maranello moeten verhuizen, maar ook al veel eerder. Niet iedereen weet dat. Het is een wond die na het ongeluk makkelijker opengaat. In de wereld waarin we leven, is het makkelijker om dingen te laten gaan, maar door het ongeluk ging ik van het ene uiterste naar het andere,” zei hij eerder tegenover Motorsport.com. Na jaren van tegenslag slaat Kubica dus sportief terug voor die gemiste kans, als winnaar voor Ferrari van de meest prestigieuze endurance-race ter wereld.

