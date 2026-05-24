Charles Leclerc beleeft in Canada ‘het slechtste raceweekend uit mijn carrière’. De Monegask verloor voor zowel de sprint als de hoofdrace het kwalificatieduel met zijn teamgenoot Lewis Hamilton, en mag de Grand Prix met een negende startplaats nog maar net vanuit de top tien aanvangen. Voor Leclerc voelt de SF-26 al het hele Canadese raceweekend niet goed aan: ‘Ik heb gewoon het gevoel in elke bocht dat ik in de barrières terechtkom’.

Van het optimisme dat Charles Leclerc na de sprintrace in Canada nog voelde, was na de kwalificatie weinig over. De Monegask haalde met een negende startplaats nog net een plekje in de top tien, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton vanaf de vijfde plaats de race aanvangt. Leclerc windt er dan ook geen doekjes om.

Voorafgaand aan de kwalificatie waren het vooral de remmen die bij de Ferrari-coureur voor problemen zorgden. “De remmen voelde eigenlijk beter tijdens de kwalificatie, wat dit weekend eigenlijk nog rampzaliger maakt. Het is een van de slechtste, zo niet het slechtste weekend uit mijn carrière”, concludeert Leclerc na de kwalificatie tegenover F1TV.

De Monegask legt ook meteen uit waarom: “Sinds VT1 heb ik geen enkele ronde gehad waarin ik de auto echt goed kon aanvoelen. Ik heb gewoon het gevoel dat ik in elke bocht in de barrières terecht ga komen. De banden waren vandaag totaal niet in orde. De remmen waren gisteren ook niet in orde. Er was op geen enkel moment iets dat gewoon klikte.”

Nachtmerrie

Dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton het wel voor elkaar kreeg om de top vijf in te rijden tijdens de kwalificatie, verbaast Leclerc niet. De Monegask zei al eerder dat de wereldkampioen sterker is op Circuit Gilles Villeneuve. “Lewis is tijdens de kwalificatie er wel in geslaagd om alles bij elkaar te krijgen en ik niet. Ik zal gaan analyseren wat ik kan doen om beter te zijn in deze omstandigheden en hoe ik die banden aan de praat kan krijgen. Het is tot nu toe echt een nachtmerrie geweest”, aldus Leclerc. “Voorlopig heb ik een heel vreemd gevoel bij de auto. Het voelde gewoon heel verkeerd.”

