Max Verstappen en Red Bull Racing waren het zaterdag niet eens over de afstelling van de auto. Dat zei de Nederlander na de kwalificatie. Hij stelde het team voorafgaand aan de sessie voor om het anders te doen, maar kreeg nul op het rekest. “Dan moet je soms maar voelen dat het zo niet werkt.”

Het eigen plan trekken en daarbij het advies van de Nederlander in de wind slaan, is een opvallende keuze van het team. Te meer omdat de viervoudig wereldkampioen het juist vaak bij het rechte eind blijkt te hebben als het team en hij verschillend over de set-up denken.

LEES OOK: F1-exit Verstappen dreigt opnieuw: ‘Zonder aanpassing een lang jaar en dat wil ik niet’

Waar Red Bull doorgaans dan meebuigt met Verstappen en succesvol op diens kennis en kunde vertrouwt, besloot de teamleiding ditmaal de eigen koers te varen. Gezien de problemen van Verstappen met zowel de wegligging als de snelheid van de RB22 was dat overduidelijk de verkeerde keuze. Recht voor de raap als hij is, wond de Nederlander daar na afloop geen doekjes om. “We zijn op mijn auto voor iets anders gegaan. Dat wilde het team. Maar dat werkte niet hoe het zou moeten.”

Hij probeerde het team wel op andere gedachten te brengen, maar zonder succes. “Soms moet je het team dan maar z’n gang laten gaan en laten merken dat het zo niet werkt” aldus Verstappen. “Ik zei dus: ‘‘Doe dan maar; als jullie denken dat het zo werkt, doen we dat.” Monter: “Ik heb het al zo vaak aangegeven, soms moet je dan maar voelen dat iets niet werkt.”

De door het team gekozen afstelling was pijnlijk genoeg juist gericht op meer snelheid. En daaraan ontbrak het vervolgens in de kwalificatie. Voor de race, waarin een grote kans op regen is voorspeld, maakt het volgens Verstappen overigens allemaal weinig uit. “Als het nat is, hebben we namelijk hele andere problemen. We moeten dan eerst maar eens de banden op temperatuur zien te houden.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.