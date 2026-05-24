Lewis Hamilton is blij met de progressie die Ferrari heeft gemaakt met de SF-26. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen voelt de bolide goed aan – in tegenstelling tot zijn teamgenoot Charles Leclerc -, maar is de Scuderia voorlopig nog ‘overgeleverd aan het gebrek aan motorvermogen’. Hierdoor is oude werkgever Mercedes nog een maatje te groot voor het Italiaanse team: ‘Maar als die laatste snelle ronde was gelukt, had ik waarschijnlijk wel derde kunnen worden’.

Met een vijfde startplaats voor de GP Canada – drie plaatsen hoger dan teamgenoot Charles Leclerc – is Lewis Hamilton een van de kapers op de kust voor de podiumplaatsen. Toch had de Brit op een betere uitgangspositie gehoopt voor de hoofdrace. Volgens Hamilton was een startplaats in de top drie zelfs mogelijk geweest, als hij in zijn laatste snelle ronde geen fout had gemaakt. Tijdens zijn laatste poging in Q3 maakte Hamilton een fout bij het uitkomen van bocht zeven. De Ferrari-coureur brak zijn snelle ronde vervolgens af.

Toch overheerste vooral het optimisme bij Hamilton over de progressie die Ferrari heeft gemaakt tijdens het raceweekend tot nu toe. “De auto voelde geweldig,” vertelde Hamilton aan de media. “We hebben in de kwalificatie een aantal goede aanpassingen doorgevoerd. Maar, oh man, ik had gehoopt op een beter resultaat. Die laatste ronde kwam er echter niet. De auto voelde alsof we vooruitgang boekten. Eerlijk gezegd, als die laatste ronde was gelukt, had ik waarschijnlijk derde kunnen worden.”

‘Zijn overgeleverd aan gebrek aan motorvermogen’

Volgens Hamilton wordt Ferrari wel nog steeds afgeremd door de achterstand op de Mercedes-motor. “De jongens in de fabriek hebben fantastisch werk geleverd met de auto. Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk, maar de auto is fantastisch,” voegt Hamilton eraan toe tegenover Sky F1. “Maar we zijn gewoon overgeleverd aan het gebrek aan motorvermogen dat we hebben. De betrouwbaarheid is duidelijk erg goed. Het is alleen zo dat als je die snelheid op het rechte stuk tegen de Mercedessen mist, het heel, heel moeilijk wordt.”

