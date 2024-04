Het Nederlandse GP Elite heeft in relatief korte tijd zijn stempel gedrukt op de internationale autosport. Oprichter Marc Schippers staat aan het roer van een dynamisch team, dat op geheel eigen wijze de grootste competities bestormt. The sky is the limit voor de Nederlandse ploeg, die nog altijd droomt van de grote endurance-races in Le Mans en Daytona.

GP Elite vindt zijn oorsprong in De Rijp, Noord-Holland. In relatief korte tijd heeft het team heeft zich gepositioneerd als een prominente speler in verschillende autosportdisciplines, waaronder GT-racen en endurance-racen. Overwinningen én kampioenschappen in verscheidene klassen bewijzen dat ze geduchte deelnemers zijn, ongeacht waar ze aan de start staan.

Grondlegger Marc Schipper staat tijdens een persdag op Zandvoort aan de vooravond van weer een drukke zomer voor GP Elite. Het enthousiasme binnen het team is voelbaar, maar ook het onderlinge kameraadschap. “Je kunt wel spreken van een familieteam”, aldus Schipper. “Wij willen het met leuke mensen doen, voor leuke mensen.” Met die filosofie kun je gerust spreken van een onorthodoxe aanpak. “Ik geloof in de vrijheid van de eigen verantwoordelijkheid”, verklaart de teambaas. “Ik ben geen baas die zegt hoe we bepaalde dingen moeten doen. Natuurlijk moet je soms met je vuist op tafel slaan, maar over het algemeen voel je het wel aan als er iets niet loopt.”

De steunpilaar van GP Elite zijn de trackdays die ze organiseren, zoals ook tijdens de persdag op Zandvoort. Betalende klanten leren de fijne kneepjes van de racerij, onder toeziend oog van de professionals uit De Rijp. Zo krijgt men niet alleen de kans om vertrouwd te raken met het materiaal, maar ook om langzaam door te groeien in de autosport. Het succes op de internationale circuits is een goede promotie voor deze trainingsdagen en vice versa. Win on sunday, sell on monday, een bewezen strategie in de autosport.

Dromen van Le Mans en Daytona

Voor Schipper is het ultieme doel om met GP Elite aan de start te staan van de grote endurance-races, zoals Le Mans en Daytona. Begin dit jaar gooide de Nederlandse renstal al hoge ogen op de lange afstand door de 12 uur van Mugello te winnen met drie ronden voorsprong op de concurrentie. “Dat is voor ons weer een stapje [richting grote endurance-evenementen] geweest”. aldus Schipper. “We zijn er achter de schermen hard mee bezig om dat een keer voor elkaar te krijgen.”

Voordat het zover is staat GP Elite in 2024 aan de start van liefst vier grote zomercompetities. De Porsche Sprint Challenge Benelux, de Porsche Carrera Cup Benelux, de Porsche Carrera Cup Duitsland én de Porsche Supercup worden door Schipper en consorten aangedaan. In laatstgenoemde categorie schittert GP Elite in het voorprogramma van de Formule 1. De Supercup werd al twee keer eerder door het team uit De Rijp gewonnen.

