Slecht nieuws voor Ferrari: de bolide met startnummer 50 is niet door de technische keuring gekomen na de 24 Uur van Le Mans. De raceauto is daarom gediskwalificeerd en uit de uitslag geschrapt. Volgens de stewards boog de achtervleugel van de bolide verder door dan toegestaan. Zo zijn ook flexibele vleugels in het World Endurance Championship onderwerp van gesprek. Het is een kleine opsteker voor Nederlandse coureur Nyck de Vries. Zijn Toyota-team eindigt door de diskwalificatie een plekje hoger, op plaats vijf.

Ferrari stond in Le Mans met drie bolides aan de startlijn, en pakte daarmee ook nog eens drie van de eerste vier finishplaatsen. De #50 Ferrari AF Corse 499P was wel de laagst geklasseerde van de drie, maar na meer dan een dag na het einde van de langeafstandsrace is duidelijk geworden dat Ferrari deze finishplaats niet mag behouden. De auto van coureurs Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen kwam niet door de technische keuring, en is daarom uit de uitslag van de 24 Uur van Le Mans geschrapt.

De reden voor de diskwalificatie heeft te maken met de achtervleugel van de Hypercar. Volgens de stewards boog deze te ver door, maar liefst 52 millimeter terwijl 15 millimeter is toegestaan. Ook ontbraken er vier schroefjes aan de achtervleugel, terwijl deze er wel waren toen de Hypercar vooraf werd gekeurd. De andere twee Ferrari-auto’s zijn wel door de keuring gekomen, en behouden zo hun eerste en derde plaats. Voor onder meer het Toyota-team met Nyck de Vries is de Ferrari-diskwalificatie voordelig. De Nederlander wordt samen met zijn teamgenoten nu vijfde.

Ferrari accepteert besluit

Ferrari gaat niet tegen het besluit van de stewards in beroep. “Hoewel verrast door de beslissing, bevestigt Ferrari opnieuw haar volledige vertrouwen in de professionaliteit en integriteit van haar team, in de ondernomen acties en in haar respect voor de reglementen van het FIA World Endurance Championship”, leest de officiële verklaring.

“Met het volste vertrouwen in diezelfde regels, ondanks het feit dat het incident in kwestie geen competitief voordeel bood aan de bemanning, noch de veiligheid van onze coureurs of die van andere concurrenten in gevaar bracht, is Ferrari al aan het werk in de aanloop naar de volgende rondes van een seizoen dat in juli onder de wereldwijde schijnwerpers wordt hervat in Brazilië.” De volgende stop in het World Endurance Championship is de 6 Uur van São Paulo op 13 juli.

