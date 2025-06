Ferrari heeft voor het derde jaar op rij de 24 uur van Le Mans gewonnen. De auto met startnummer 83, bestuurd door voormalig Formule 1-coureur Robert Kubica, Yifei Ye en Philip Hanson, kwam na een etmaal racen als eerste over de streep. Nyck de Vries, vorig jaar nog tweede namens Toyota, moest dit keer genoegen nemen met de zesde plaats. Voor de Nederlandse coureurs was het sowieso een moeizame editie – geen van hen eindigde op het podium.

Ferrari kroonde zich opnieuw tot winnaar van de prestigieuze 24 uur van Le Mans. In 2022 won auto #51, in 2023 auto #50 en dit jaar ging de eindzege naar auto #83. Opvallend is dat het dit keer niet om een officieel fabrieksteam gaat, al racet de equipe wel onder de vlag van de Italiaanse renstal. De Porsche Penske #6 en de Ferrari #51 completeerden het podium. In vergelijking met de chaotische editie van vorig jaar verliep deze 93e race relatief rustig.

Geen Nederlands succes

Nyck de Vries, die vorig jaar nog op het podium stond, kende een moeizame race. Toyota kampte met een gebrek aan tempo ten opzichte van de andere hypercars. Vanaf P17 wisten De Vries en zijn teamgenoten nog wel enkele plaatsen goed te maken, maar een aanval op het podium bleef uit. Robin Frijns, uitkomend in de #20 van BMW, kreeg te maken met meerdere technische problemen en viel daardoor ver terug. Hij finishte uiteindelijk op een teleurstellende achttiende plaats.

In de LMP2-klasse ging de overwinning naar Inter Europol Competition. Ook hier zat het de Nederlandse deelnemers niet mee. Job van Uitert reed met IDEC Sport lange tijd in de top drie, maar viel uit nadat er een wiel van zijn wagen vloog. Renger van der Zande moest het tempo laten zakken door technische malheur en eindigde als zevende. Bent Viscaal en Nicky Catsburg werden respectievelijk zesde en dertiende. In de LMGT3-klasse finishten Loek Hartog en Lin Hodenius als zesde en twaalfde.

