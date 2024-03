Sebastian Vettel komt steeds dichter bij een plekje op de Le Mans-grid. De Duitser zwaaide in 2022 – na zestien seizoenen in de Formule 1 – af van de racerij, maar in de afgelopen weken begon het toch weer te kriebelen. Dinsdag testte de viervoudig wereldkampioen op het Motorland Aragon Circuit weer met de Porsche 963, een volbloed endurance hypercar.

De test was onderdeel van de voorbereidingen van Porsche Penske Motorsport team, dat zich klaarstoomt voor de 24 uur van Le Mans op 15 en 16 juni. Sebastian Vettel heeft de 963 aardig de sporen gegeven. Aan het eind van de dag noteerde hij 118 rondjes met een totale afstand van zo’n 581 kilometer. “Op een gegeven moment werd mijn nieuwsgierigheid te groot”, reageerde de Duitser achteraf. “Porsche gaf me de kans om met de 963 een hypercar van dit moment te testen. Ik moest eerst aan alles wennen en mijn ritme vinden, maar de fabrieksrijders van Porsche waren erg behulpzaam.”

Inmiddels blijkt dat Vettel een serieuze kandidaat is om mee te rijden tijdens de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Toen hij eerder met de hypercar testte op Porsche-circuit in Weissach, noteerde hij volgens het Duitse Motorsport Aktuell al snel dezelfde rondetijden als de huidige WEC-coureurs van Porsche. Het is nog afwachten of hij daadwerkelijk een stoeltje krijgt, maar volgens Auto, Motor und Sport heeft het team de bekendmaking van de line-up voor haar derde auto inmiddels uitgesteld. Die beslissing zou in eerste instantie worden gemaakt op donderdag 28 maart.

Formule 1-rijders in WEC

Sebastian Vettel zou niet de eerste Formule 1-coureur die zijn geluk beproeft in het World Endurance Championship. Voormalig Sauber-coureur Antonio Giovinazzi zette in 2023 nog de 24 uur van Le Mans op zijn naam met Ferrari. Ook Mick Schumacher kiest dit jaar voor een plekje in het WEC. De 25-jarige Duitser komt in actie voor het team van Alpine.

Racenummer 5 prijkt op de neus van de Porsche 963 terwijl Sebastian Vettel een rondje doet over Motorland Aragon (Porsche)