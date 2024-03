Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werkt achter de schermen aan aan sportieve rentree, zo lijkt het. Niet in de Formule 1, maar in het lange afstandsracen. De Duitser neemt volgende week plaats achter het stuur van de Porsche 963 Hypercar op het Spaanse circuit van Aragon.

Het team van Porsche Penske Motorsport bereidt zich voor op de deelname aan de 24 uur van Le Mans met een 36 uur durende test op het circuit. Vettel zal deelnemen aan de test met de 500kW-auto. De 24 Uur van Le Mans staat dit jaar op 15 en 16 juni op het programma.

Sebastian Vettel, in de Formule 1 winnaar van 53 Grands Prix, heeft eerder al met de auto gereden op het testcircuit van Porsche in het eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Weissach. De Heppenheimer, die in 2022 afscheid nam van de Formule 1, heeft nog nooit daadwerkelijk met een prototype Hypercar geracet.

“Ik kijk ernaar uit om de Porsche 963 te testen. Ik heb al de kans gekregen om een gevoel te krijgen voor de auto tijdens een rollout in Weissach,” zo stelt de 36-jarige Vettel. “Ik heb altijd andere raceseries gevolgd en mijn nieuwsgierigheid naar endurance-evenementen moedigde me aan om het gewoon eens te proberen. Het zal zeker wennen zijn, maar iedereen in het team is heel open en helpt me. Dit wordt een nieuwe ervaring voor me.”

Vettel ook gelinkt aan Mercedes

Het is nog onduidelijk of Vettel daadwerkelijk zal terugkeren in de autosport, hoewel de Duitser het nooit heeft uitgesloten. Hij werd onlangs ook in verband gebracht met Mercedes, als opvolger van Lewis Hamilton.

Er zullen dit jaar in totaal zes Porsche 963’s deelnemen aan de 24 Uur van Le Mans, in een poging van het Duitse merk om de twintigste overwinning in de historische race te behalen. Jota doet met nog twee andere mee en Proton met nog een. Nog niet alle stoeltjes zijn vergeven.

Sebastian Vettel is één van de zeven coureurs die deelnemen aan de test. De anderen zijn Andre Lotterer, Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell, Michael Christensen en Frederic Makowiecki.