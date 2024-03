Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kan zijn pensioen best afzeggen voor een kans om bij Mercedes te rijden. De voormalig Formule 1-coureur wil nog altijd niks uitsluiten als het gaat om een terugkeer. Nu Lewis Hamilton zijn vertrek heeft aangekondigd bij Mercedes, wordt Sebastian Vettels naam vaak genoemd als mogelijke vervanger.

Lewis Hamilton kondigde begin februari aan dat hij in 2025 kiest voor de scuderia. De transfer doet denken aan de Sebastian Vettel van weleer, die zich in 2015 al verbond aan Ferrari na een meerdere kampioenschappen te hebben gewonnen met Red Bull. Schuift laatstgenoemde nu aan om Hamilton te vervangen? “Misschien”, zei hij tegen de Zwitserse krant NZZ.

“Toen ik stopte gaf ik al aan dat ik niks uit wil sluiten. Misschien komt er wel een moment dat ik zeg, ‘ja, ik wil graag terugkomen.’ Het kan altijd”. Of Sebastian Vettel binnenkort al het stokje wil overnemen bij Mercedes is nog maar de vraag. Teambaas Toto Wolff heeft eerder aangegeven dat de twee wel nauw contact onderhouden.

Nieuw bloed of oude rot?

De vraag is of ze bij Mercedes willen kiezen voor nieuw bloed, zoals toptalent Kimi Antonelli, of een ervaringsdeskundige als Sebastian Vettel of Fernando Alonso. Aan Toto Wolff de lastige taak om een goede keuze te maken. Of hoeft hij helemaal niet te kiezen? Wolff heeft al aangegeven dat hij wil afwachten of de jonge Antonelli volgend jaar al klaar is voor F1. Mocht het Italiaanse “wonderkind” pas in 2026 de stap maken naar Formule 1, kan Sebastian Vettel dan in de tussentijd zijn stoeltje warm houden?

