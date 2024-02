Het zal geen makkelijke klus worden voor Mercedes om een vervanger te vinden voor Lewis Hamilton. Naast een hele hoop gevestigde coureurs doet er nog een mogelijke opvolger de ronde. Andrea Kimi Antonelli, een 17-jarige Mercedes junior, heeft de potentie om de volgende Lewis Hamilton te worden.

Antonelli, die door zijn vader vernoemd is naar ex-wereldkampioen Kimi Räikkönen, werd in 2019 getekend voor het junioren programma van Mercedes. Sindsdien heeft de jonge Italiaan furore gemaakt in een hoop raceklassen, met als kers op de taart de titels in het Formula Regional European Championship én het Formula Regional Middle East Championship in 2023.

De logische volgende stap is natuurlijk Formule 3, maar dat slaat Kimi Antonelli voor het gemak even over. In 2024 rijdt hij meteen in de F2, onder het Italiaanse Prema Racing. Dat Antonelli daarna het stokje overneemt van Lewis Hamilton is niet ondenkbaar.

De beste sinds Max Verstappen

Ondanks het feit dat Antonelli een jaartje Formule 3 overslaat, mocht hij recentelijk testen in een F3-auto. Formule 1-verslaggever Karun Chandhok sprak achteraf met een aantal engineers die erbij waren. “Ze zeiden dat hij de beste F3-coureur is sinds Max Verstappen”, schreef Chandhok op X. “Alles wat ik over Kimi Antonelli hoor, bewijst dat hij speciaal is.”

Gaat Mercedes een risico nemen en Antonelli in 2025 in het stoeltje van Lewis Hamilton zetten? Volgens Karun Chandhuk is het niet onmogelijk. “In 2007 waagde het team ook de gok met Hamilton.” Toto Wolff zal ongetwijfeld Antonelli’s F2-seizoen willen afwachten, maar deze optie hoeven we voorlopig nog niet uit te sluiten. Ook Max Verstappen maakte rare sprongen in zijn aanloop naar de Formule 1. Zo heeft de Nederlandse kampioen de Formule 2 overgeslagen om direct in te stappen bij Toro Rosso. De rest is geschiedenis.

Agree with @SportmphMark – from everything I hear of Antonelli, he’s pretty damn special.



Spoke with the F3 engineers who ran him recently on a private test day. Said he was the best driver in an F3 car since Verstappen!



McLaren gamble with rookie Lewis in 2007 worked out 🤷🏽‍♂️ https://t.co/23251LfhiL — Karun Chandhok (@karunchandhok) February 12, 2024



