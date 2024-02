Met de waarschijnlijke megatransfer van Lewis Hamilton naar Ferrari wordt er vanzelfsprekend meteen driftig gespeculeerd over zijn opvolging bij Mercedes. Williams-coureur Alexander Albon lijkt op het eerste gezicht de beste papieren te hebben om Hamilton in 2025 te vervangen.

Hoewel het nieuws nog niet officieel is bevestigd, maakt Hamilton na komend F1-seizoen zeer waarschijnlijk de overstap naar de Italiaanse renstal. Aan het eind van dit jaar loopt ook Albon uit zijn contract. Naar verluidt zou de Thais-Britse coureur al eerder geprobeerd hebben om zijn contract bij Williams te laten ontbinden naar aanleiding van belangstelling van andere teams.

Van Alexander Albon is bekend dat hij een goede relatie onderhoudt met George Russell, de huidige teamgenoot van Hamilton bij Mercedes. Overigens werd Albon in 2023 ook al meerdere malen gelinkt aan een terugkeer op termijn naar Red Bull als opvolger van Sergio Pérez. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen staat vanwege tegenvallende resultaten al langer ter discussie.

Naast Albon zou ook Mick Schumacher voor Mercedes een optie kunnen zijn, zij het dat deze ogenschijnlijk minder voor de hand ligt. De zoon van Michael Schumacher staat als reservecoureur op de loonlijst bij Mercedes. Echter, bij Haas heeft hij allesbehalve een indrukwekkend CV opgebouwd.

Vesti en Antonelli

Ook de namen van de junior-coureurs Frederik Vesti en Andrea Kimi Antonelli (17) circuleren hier en daar. Antonelli maakt sinds 2019 deel uit van het opleidingsprogramma van Mercedes. Antonelli staat op de rol om komend jaar voor het Italiaanse Prema te debuteren in de Formule 2. Mercedes-teambaas Toto Wolff temperde eerder al de verwachtingen rond het talent en zei het toptalent via de weg der geleidelijkheid te willen brengen. Een debuut in de Formule 1 lijkt voor hem dan sowieso nog niet aan de orde.

