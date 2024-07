Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli zal volgende week opnieuw achter het stuur kruipen van een Formule 1-bolide. In de nasleep van de Grand Prix van België stapt de 17-jarige Italiaan in de W13 op Circuit Spa-Francorchamps. Antonelli rijdt nu nog zijn rookie-seizoen in de Formule 2, maar wordt door Mercedes a klaargestoomd voor zijn debuut in de koningsklasse.

Het is niet de eerste keer dat Antonelli een Formule 1-test doet met Mercedes – eerder reisde hij al af naar onder andere de Red Bull Ring voor wat oefenrondjes in de W12. De tests bleken meer dan succesvol, technisch directeur James Allison concludeerde achteraf dat de jonge Italiaan ‘de real deal‘ is. Of hij het Mercedes-personeel op Spa weer kan imponeren, is nog maar de vraag. De W13 – de auto van 2022 – is een beruchte bolide, zeker gezien de problemen met porpoising.

Het is niet gezegd dat Antonelli volgend jaar al promoveert naar de Formule 1, al is hij wel een van de voornaamste kandidaten om Lewis Hamilton te vervangen. Ondanks het feit dat hij in Hongarije zijn eerste race won in de opleidingsklasse, is Antonelli nog niet helemaal overtuigd van zijn kunnen.

LEES OOK: Andrea Kimi Antonelli niet bezig met Formule 1: ‘Weet niet of ik daar klaar voor ben’

Drukke kalender

Mercedes’ trackside engineer Andrew Shovlin benadrukte in aanloop naar de GP van België dat het niet gemakkelijk is om testdagen in te plannen. “De kalender is gewoon ontzettend druk”, zei hij tegen Crash.net. Daarbij hebben de teams door het budgetplafond niet langer de middelen om een speciale testploeg op te stellen. “We hebben geen apart team van mensen dat dat kan doen”, legde hij uit. “Vroeger was dat wel het geval. Daar komt nog eens bovenop dat Kimi (Antonelli, red.) behoorlijk druk is met Formule 2, zeker nu we in het Europese seizoen zijn aanbeland.”

Toch heeft Mercedes nog genoeg plannen voor de 17-jarige Antonelli. “We hebben meer evenementen gepland”, bevestigde Shovlin. “Na het weekend hebben we één dag op Spa en later in het jaar volgen nog andere momenten. Het gaat allemaal goed, we gaan de aandacht nu verschuiven naar kwalificaties en het verfijnen van de longruns. We willen dat hij een duidelijk idee krijgt van wat hij nog kan verbeteren, maar tot nu toe gaat het allemaal erg goed.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)