De geruchten dat Lewis Hamilton naar Ferrari gaat om er een dreamteam te vormen met Charles Leclerc, nemen hand over hand toe. Diverse media melden dat de zevenvoudig kampioen Mercedes mogelijk in 2025 verruilt voor de Italiaanse renstal. Betrokkenen hullen zich in stilzwijgen, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren en de F1 is in rep en roer.

Of een overstap van Hamilton naar Ferrari er daadwerkelijk komt, is vooralsnog onduidelijk. Er zouden gesprekken zijn geweest, waarna het wachten is op het bekendmaken van de overgang. Die zou dan na dit seizoen z’n beslag vinden of vanaf 2026. De Brit heeft namelijk nog een tweejarig contract bij Mercedes waar hij in het eerste geval onderuit moet zien te komen.

Al vaker waren er de afgelopen jaren geruchten over een overgang van Hamilton naar Ferrari. Zo concreet als nu was het nog niet. Als de overstap er komt, beschikken de Italianen over wat veel fans nu al betitelen als een dreamteam: Hamilton wordt dan teamgenoot van Charles Leclerc. Die verlengde in januari zijn contract bij Ferrari, dat in de aanval hoopt te gaan op Max Verstappen en Red Bull.

