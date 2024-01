Lewis Hamilton vond zichzelf gevoelsmatig nog maar een kind toen hij in 2007 zijn debuut maakte in de Formule 1. “Van de wereld wist ik nog niet veel”, zo zegt de Brit, 17 jaar en zeven wereldtitels later, in gesprek met Luís Vasconcelos namens FORMULE 1 Magazine. “Ik ben nu een veel gelukkiger mens dan toen.”

– Over ontwikkeling gesproken: wat is het verschil tussen de Lewis Hamilton van 2007 en die van 2023?

“In elk geval zestien jaar, haha. In 2007 was ik net 22 jaar oud, ik was gevoelsmatige nog een kind. Van de wereld wist ik nog niet veel, ik had hooguit een beetje gereisd. Ik was een snelle coureur, maar als persoon zat ik soms minder goed in mijn vel. Je bent toch nog aan het ontdekken wie je bent, wie je wilt zijn. Vandaag de dag weet ik dat inmiddels, ik weet wat ik wil in het leven. Ik ben hoe dan ook een veel gelukkiger mens dan toen.”

– Een paar jaar geleden vertelde je dat je na je veertigste niet meer wilt racen.

“En dat kan nog steeds. Ik heb geen vast plan voor de toekomst. Ik voel me nog steeds fit en geniet nog steeds van wat ik doe. Inmiddels heb ik geleerd dat je nooit ‘nooit’ moet zeggen in het leven.”

Hamilton: ‘Haat-liefde verhouding met Formule 1’

– Of hou je misschien wel meer van deze sport dan je altijd hebt gedacht?

“Ik heb nooit gedacht dat ik na zo’n lange tijd in de Formule 1 nog steeds dezelfde liefde zou voelen voor de sport. Wel is het een haat-liefde verhouding, op sommige momenten hou je er meer van dan op andere momenten. Ik denk wel dat er een moment komt waarop je er genoeg van zult hebben. Maar de liefde is er nog steeds.”

– Je sprak al over de pole in Boedapest. Die volgde op bijna twee jaar zonder poles. Waardeer je zo’n prestatie in Hongarije dan misschien meer dan eentje die je in de jaren ervoor veroverde?

“Zeker weten. Want hoezeer je ook probeert álles te waarderen wat er op je pad komt; als het tegenzit, als je moeilijke tijden hebt gekend, dan waardeer je het pas écht. Neem de coronatijd bijvoorbeeld. Velen van ons werden ziek en verloren bijvoorbeeld even hun smaak. Eenmaal hersteld waardeer je dan veel meer je smaak. Dus ik denk dat het logisch is dat die pole in Hongarije extra fijn voelde, juist omdat ik het zo lang had gemist.”

– Even over jezelf: je bent inmiddels 39 jaar. Is het al tijd voor kinderen?

“Niet op dit moment, nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik geniet ervan oom te zijn. Ik heb ook nog niet besloten of ik kinderen wil.”

– Is dat ook omdat jij vindt dat je in het leven iets voor de volle 100 procent moet doen en anders niet?

“Ja, op dit moment heb ik er ook geen tijd voor. Als ik een gezin wil, zou ik me minder op racen moeten richten. En dat wil ik niet. Voor alles is een tijd en een plaats. Gelukkig hoef ik die beslissing nu ook niet te nemen, misschien ooit.”

