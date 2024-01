Op de baan kan het er hard aan toegaan, maar naast het circuit is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vol lof over drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. “Max doet het geweldig”, zo vertelt de Brit in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

– Als je aan Max Verstappen denkt, wat is dan wat je als eerste te binnen schiet?

Hamilton: “Blijf doen wat je doet, zou ik dan zeggen. Hij doet het geweldig.”

– De algehele opinie in de paddock is dat Max Verstappen, Fernando Alonso en jij op dit moment de beste drie coureurs in de Formule 1 zijn. Drie verschillende persoonlijkheden, maar met dezelfde drive en wil om te winnen. Zie jij die overeenkomsten ook?

“Ik denk dat niet alleen wij, maar álle coureurs in de Formule 1 enorm gedreven zijn. Alleen wel om verschillende redenen. Verschillende opvoeding, verschillende kansen, verschillende uitdagingen. Maar ik zie veel overeenkomsten met al deze coureurs en ook met jongere coureurs uit bijvoorbeeld Formule 2 en Formule 3. Ik denk dat Max en Fernando één ding gemeen hebben met me: we zijn alledrie enorm competitief. We gaan tot het uiterste te bereiken wat we willen. Hoe ze als persoon verder zijn, daarover kan ik weinig zeggen. Ik ken ze alleen uit de Formule 1-wereld, het is niet zo dat ik bijvoorbeeld bij ze over de vloer kom.”

– Mocht je nog je achtste titel behalen, betekent dat dan het einde van je loopbaan als coureur? Ga je in de toekomst iets anders doen in de Formule 1?

“Ik heb nooit gezegd dat een achtste titel het eindpunt zou zijn. En wat er op het rijden in de Formule 1 volgt, weet ik niet. Ik voel bij mezelf niet per se het verlangen dan nog langer in de Formule 1 actief te blijven, maar zoals ik al eerder zei: zeg nooit ‘nooit’. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet meer rijd en toch nog ergens in een pitbox sta. Waarschijnlijk zou ik dan namelijk denken: ‘Ik zou er nog een jaartje aan vast kunnen knopen, dan kan ik nog wel meedoen.’ Dus waarschijnlijk is het dan beter een sabbatical te nemen en dan te kijken of ik alsnog terug zou willen komen.”

‘Een ongelooflijk gat waar je dan in valt’

– Het zijn dingen die ook Sebastian Vettel onlangs zei. Was je verbaasd dat hij erkende dat een comeback in de Formule 1 mogelijk een optie voor hem is?

“Het verraste me niet, want je ziet het vaker met gestopte coureurs. Fernando Alonso kwam terug, Michael Schumacher ook. Ik heb het ook gezien bij atleten uit andere sporten, heb daar ook wel eens een paar over gesproken. Zij zeiden: ‘Je raakt iets kwijt wat je je hele leven hebt gedaan. Ineens is het weg.’ Dan kun je het dus gaan missen en ik kan me voorstellen dat het een ongelooflijk gat is waar je dan in valt.”

