Op het circuit is de rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton groot, maar buiten de baan is er volgens de Red Bull-coureur geen spanning tussen beiden. “Dat soort rivaliteit heb ik niet nodig”, zegt de Nederlander tegenover The Times.

Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken terug op een wat stroeve relatie op het circuit. De Brit was jarenlang heer en meester in zijn dominante Mercedes, tot Red Bull met een piepjonge Verstappen aan zijn stoelpoten begon te zagen. Tijdens de felle titelstrijd in 2021 waren er wat verhitte momenten op de baan die meerdere keren resulteerden in een botsing. Ook over de boordradio werd er niet bepaald zachtzinnig over elkaar gesproken.

Maar volgens de Nederlander is er buiten de baan geen spanning tussen de twee kemphanen. “Ik heb dat soort rivaliteit niet nodig”, zegt Verstappen. “Natuurlijk willen we elkaar verslaan, maar eerlijk gezegd, als we eenmaal in een privéomgeving zitten, is het gewoon jongens onder elkaar.”

Natuurlijk heeft Hamilton de afgelopen jaren niet het materiaal gehad om de strijd aan te gaan met Verstappen, maar dit kan zomaar omslaan als Mercedes hem een goede auto kan leveren. Want als er iemand is die het kan opnemen tegen de Nederlander, dan is het volgens velen de zevenvoudig wereldkampioen.