Het doorgaans betrouwbare Auto, Motor und Sport weet te melden dat Adrian Newey Red Bull gaat verlaten. Volgens de Duitsers blaast Newey na 2024 de aftocht door de aanhoudende machtsstrijd binnen het team. Terwijl de Oostenrijkse erfgenamen en de Thaise grootaandeelhouders vechten voor de controle binnen het team, zou de briljante auto-ontwerper merken dat zijn rol binnen het team steeds minder belangrijk wordt.

Volgens Auto, Motor und Sport waant Adrian Newey zijn positie niet langer houdbaar. Terwijl er in de Red Bull-top gevochten wordt om de controle binnen het team, wordt Newey steeds verder in het RB17-project geduwd – de bouw van een supersportwagen op basis van een Formule 1-platform. De 65-jarige Engelsman heeft echter meer hart voor de motorsport en blijft het liefst werken aan racebolides in de koningsklasse.

Er gaan al langere tijd geruchten dat Adrian Newey het team gaat verlaten. Mogelijk kiest hij na 2024 voor een samenwerking met Ferrari. In Maranello hebben ze al vaak laten blijken dat ze de aerodynamica-goeroe een contract willen aanbieden.

Newey stond aan de wieg van Red Bull’s Formule 1-team. Sinds 2006 is hij medeverantwoordelijk voor de auto’s die geproduceerd worden in Milton Keynes. Zijn designs leverde de Oostenrijkse renstal 6 constructeurstitels en 7 rijderstitels op.

