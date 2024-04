Sergio Pérez kent een sterke seizoensstart bij het team van Red Bull. Hij vult teamgenoot Max Verstappen aan waar nodig en staat dan ook op een keurige tweede plaats in het kampioenschap. Toch laat een nieuw contract nog op zich wachten. Vader Antonio Pérez maakt zich weinig zorgen, volgens hem is zoonlief een van de meest begeerlijke rijders op de grid.

LEES OOK: Helmut Marko geeft Sergio Pérez liever geen meerjarig contract: ‘Dan verslapt hij’

Binnen Red Bull lijken ze er nog niet over uit te zijn. Teambaas Christian Horner rept zich nog niet om Sergio Pérez vast te leggen en adviseur Helmut Marko kijkt vooral om naar de talenten in de opleidingspoel van het team. Ondertussen scoort Checo constant goede punten voor de Oostenrijkse renstal. Een overwinning is er nog niet van gekomen, maar hij klom wel meermaals naar het podium namens Red Bull.

Sergio Pérez‘ vader maakt zich nergens druk om. De altijd goedlachse Antonio Pérez stak bij het Spaanse Relevo de loftrompet over zijn 34-jarige zoon en weet dat een nieuw contract een kwestie van tijd is. “Het gaat heel goed met Checo“, verzekerde hij. “Hij zal nog zeker tien jaar in de Formule 1 blijven.” Daarbij durft de Mexicaan verder te kijken dan alleen Red Bull. “Checo heeft veel mogelijkheden en is vandaag de dag de meest gewilde coureur in de Formule 1. Bovendien is hij degene met de meeste sponsoren, meer dan Max Verstappen en Lewis Hamilton samen!”

Daarbij stipt Pérez senior een belangrijk punt aan. Zijn zoon is ongelofelijk populair op de Latijns-Amerikaanse markt, een belangrijke doelgroep binnen de Formule 1. Met Checo in je team maak je jezelf hier ongetwijfeld populair. “Bedrijven over de hele wereld wenden zich tot hem”, vervolgde Antonio Pérez. “De beste promotor van wat dan ook ter wereld is Sergio.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)