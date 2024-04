Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft voorlopig nog geen nieuw contract voor Sergio Pérez. De Oostenrijker oefent een grote invloed uit op de line-up bij Red Bull en Visa RB, maar wil nog meer races afwachten voordat hij een definitieve beslissing maakt voor 2025. Terwijl Fernando Alonso de transfermarkt een belangrijke impuls geeft, houden ze de boot in Milton Keynes nog even af.

LEES OOK: Deal is rond: Fernando Alonso blijft tot minimaal 2026 bij Aston Martin

Sergio Pérez kent vooralsnog een goede seizoensstart. Natuurlijk moet hij het afleggen tegen teamgenoot Max Verstappen, maar daar zullen ze bij Red Bull niet rouwig om zijn. Zolang de Mexicaan het podium blijft aanvullen, kunnen ze tevreden zijn in Milton Keynes. Toch wil Helmut Marko – van oudsher de grote baas als het op de coureurs aankomt – hem liever niet voor langere tijd vastleggen. Een meerjarig contract zou Pérez’ prestaties negatief kunnen beïnvloeden.

Het Oostenrijkse OE24 vroeg Marko na de GP van Japan naar de opties voor Pérez. “Alles is mogelijk”, reageerde Marko resoluut. “Ons team doet het nu heel goed, maar als we hem (Pérez, red.) een meerjarig contract geven, bestaat er een kans dat hij verslapt.” Daarmee refereert hij ongetwijfeld naar 2023, toen de Mexicaan een tweejarig contract genoot maar tijdens de Grands Prix vaak te wensen overliet.

Geduld

Zowel Red Bull als Visa RB houden zich voorlopig gedeisd als het op nieuwe contracten aankomt. Christian Horner zei eerder de kat uit de boom te willen kijken, Helmut Marko neemt nu dezelfde houding aan. “We laten ons niet onder druk zetten”, legde hij uit. “We willen alles rustig bekijken en pas zodra we een goed overzicht hebben, maken we een beslissing over onze coureurs.”

Het is een moeilijke afweging voor Red Bull en zusterteam Visa RB. Met een massa aan aflopende contracten is vooralsnog alleen kampioen Verstappen zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal zeker. Sergio Pérez, Yuki Tsunoda én Daniel Ricciardo wachten nog op een nieuw contract. Daarbuiten staat reservecoureur Liam Lawson te springen in de Red Bull-gelederen terwijl bewezen rijders als Carlos Sainz ook op zoek zijn naar nieuw onderkomen.

LEES OOK: Helmut Marko: ‘Tsunoda op hetzelfde niveau als Verstappen’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)