De kogel is door de kerk, Fernando Alonso blijft nog zeker twee jaar bij Aston Martin. Na een hoop speculatie over de toekomst van de inmiddels 42-jarige coureur kunnen we nu met zekerheid zeggen dat hij tot minimaal 2026 op de grid staat. Er gingen veel geruchten dat Mercedes en zelfs Red Bull interesse hadden in de tweevoudig wereldkampioen, maar voorlopig kiest deze voor Aston Martin.

Lewis Hamilton trapte het transferseizoen al vroeg af door in februari zijn move naar Ferrari aan te kondigen. Sindsdien was het wachten op het volgende nieuwsbericht. Ook van Fernando Alonso werd een tijdje gedacht dat hij Aston Martin ging verruilen voor een andere renstal. Mercedes en ook Red Bull lonkten. Inmiddels weten we dat hij voor een meerjarig contract met het team uit Silverstone heeft gekozen.

In een reactie op zijn contractverlenging is Alonso kort maar krachtig. “I am here to stay“, aldus de Spanjaard. Het team is maar wat blij dat ze hun coureur hebben kunnen behouden. In Silverstone hebben ze immers grootse plannen voor de komende jaren.

‘Rijdt beter dan ooit’

Teambaas Mike Krack is dolblij met het nieuwe contract. “Om Fernando voor de lange termijn vast te kunnen leggen is fantastisch nieuws”, reageerde hij. “We delen dezelfde vastberadenheid om dit project te laten lukken. Fernando heeft laten zien dat hij in ons gelooft, en wij geloven in hem. Hij is nog altijd hongerig voor succes en rijdt beter dan ooit.”

Alonso verbaasde vriend en vijand door in 2023 Alpine te ruilen voor Aston Martin. Hij maakte een vliegende start bij het team uit Silverstone door zijn AM23 meermaals naar het podium te rijden. Ook in het huidige seizoen heeft de Spanjaard al vaak laten zien dat hij het racen nog lang niet is verleerd. Teamgenoot Lance Stroll moet het eigenlijk altijd afleggen tegen zijn veel oudere collega.

