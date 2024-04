Fernando Alonso schijnt een van de coureurs te zijn die in de race is voor een stoeltje bij Mercedes. De Spanjaard werd al meerdere keren gelinkt aan een job bij de Duitse renstal. Zelf loopt hij nog niet zo hard voor een transfer naar het team uit Brackley. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn er voorlopig weinig redenen om bij Toto Wolff aan te kloppen.

Na de GP van Japan – waarin Fernando Alonso als zesde over de streep kwam – werd hem gevraagd naar het vrijgekomen stoeltje bij Mercedes. Zou hij Toto Wolff een belletje willen geven na dit seizoen? “Dat is een goede vraag”, lachte hij. “Maar Mercedes rijdt achter ons, dus zo aantrekkelijk is dat niet.” Lewis Hamilton en George Russell finishte op Suzuka respectievelijk als negende en als zevende. In het kampioenschap heeft Mercedes wel één punt meer dan het Aston Martin van Fernando Alonso.

Toch is de tweevoudig wereldkampioen nog niet helemaal tevreden. “Ik had een van mijn beste weekenden ooit, maar ik reed nog steeds 44 seconden achter de leider”, vervolgde hij. “Tegelijkertijd voelt dat ook niet heel goed. Dus we zullen zien.”

Naast Mercedes zijn er nog genoeg andere interessante teams voor Fernando Alonso, wiens contract eind 2024 verloopt. “We zijn zeker langzamer dan Red Bull en Ferrari“, aldus de Spanjaard. “Zij rijden op dit moment op een ander niveau. En McLaren en Mercedes zijn eigenlijk sneller dan wij.” Op Suzuka profiteerde Alonso vooral van de strategie van de Duitse concurrent. “Mercedes experimenteerde met de harde band”, legde hij uit. “Erg gedurfd, maar wij konden daardoor profiteren. P6 was compleet onrealistisch dus ik ben blij.”

