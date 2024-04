Fernando Alonso kwam als zesde over de streep op het circuit van Suzuka. Op het eerste gezicht misschien geen groots resultaat, maar als het aan de Spanjaard zelf ligt, was dit misschien wel een van zijn beste weekenden in de Formule 1.

Na een uitstekende kwalificatie in zijn Aston Martin, waarin hij een knappe vijfde plek bewerkstelligde, moest Alonso in de race alles op alles zetten om deze plek te behouden. “Ik voelde me één met de auto. I P5 gisteren was al een aardige stunt, en P6 vandaag is ook een hele prestatie”, zegt de tweevoudig wereldkampioen over zijn weekend.

“Ik denk dat dit een van mijn beste races was, of een van mijn beste weekenden. Alles klopte dit weekend. Het was echt ijzersterk. Sinds de vrije trainingen tot aan de race, alles was goed. Misschien wel de beste van het afgelopen jaar, misschien zelfs wel in de top vijf van mijn carrière. Waarschijnlijk is morgen iedereen alweer vergeten wat voor weekend wij hebben gehad.”