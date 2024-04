Helmut Marko kan tevreden terugkijken op de GP van Japan. Naast het een-tweetje voor Red Bull was er ook een hoofdrol voor Visa RB-coureur Yuki Tsunoda. De jonge japanner liet voor het thuispubliek geweldige dingen zien. Gedurende 2024 heeft Tsunoda al meermaals bewezen dat hij gegroeid is als coureur, maar volgens Helmut Marko opereerde hij op Suzuka op een nieuw niveau.

Helmut Marko gaf na de GP van Australië al toe dat Tsunoda zijn stempel drukt op het seizoen. De Oostenrijker noemde hem “foutloos” nadat hij zes WK-punten scoorde op het Albert Park Circuit. Op Suzuka reed de Japanner ook een briljante race en eindigde hij weer in de punten (P10). “Yuki doet het sensationeel”, schreef Marko in zijn column voor Speedweek.com. “Hij reed op hetzelfde niveau als Max Verstappen en Fernando Alonso.”

Tsunoda kwam in 2021 op aandringen van Helmut Marko bij Visa RB (toen nog AlphaTauri) terecht. De Japanner maakte naam als een agressieve coureur, die maar moeilijk het hoofd koel kon houden. Volgens Marko is dat verleden tijd. “Yuki heeft zichzelf nu meer onder controle”, zei hij afgelopen weekend tegen FORMULE1.nl. “Hij scheldt niet meer, maakt niet de fouten van vorig jaar en rijdt ijzersterk.”

Tsunoda naar Red Bull?

Als Tsunoda daadwerkelijk op hetzelfde niveau als Verstappen rijdt, wordt het dan niet tijd dat hij promoveert naar Red Bull? Daar zijn de meningen over verdeeld. Helmut Marko wil in ieder geval geen overhaaste beslissingen maken. “We laten ons vooral niet opjagen”, aldus de RB-adviseur. Met de aankondiging dat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt, staat de transfermarkt al bijzonder vroeg op scherp. “Het seizoen is pas vier races oud. We zullen er rond deze zomer een beslissing over gaan nemen.”

Tsunoda neemt het in de strijd om een Red Bull-stoeltje op tegen Sergio Pérez. De Mexicaan heeft nog geen nieuw contract voor 2025, maar verwacht dat dat een kwestie van tijd is. Teambaas Christian Horner – die door de machtsstrijd binnen Red Bull vaak lijnrecht tegenover Marko staat – lijkt vooralsnog te kiezen voor Pérez. “Checo heeft de prioriteit”, aldus Horner. De tijd zal leren wie zich straks daadwerkelijk een Red Bull-coureur mag noemen.

Helmut Marko en Yuki Tsunoda in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië (Getty Images)

