Helmut Marko doet een boekje open over de toekomstplannen voor Visa RB. Het team – van oudsher een zusterteam voor kampioen Red Bull – stond de afgelopen maanden in de kijker door de nauwe samenwerking met de Oostenrijkse aanverwant. Meerdere teams zetten vraagtekens bij die constructie, waardoor het er nu op lijkt dat Visa RB in de verkoop wordt gezet.

Vooral aan het begin van het seizoen – toen er geruchten gingen dat Visa RB wel eens in de voorhoede zou kunnen eindigen – kwamen er kritische geluiden uit de paddock. McLaren-CEO Zak Brown liet geregeld van zich horen en riep de FIA op iets te doen aan zusterteams zoals Red Bull en Visa RB. Deze vorm van “co-ownership” is volgens Brown uniek in de sportwereld en maakt dat niet alle teams op een gelijk speelveld functioneren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil niet zeggen of deze kritiek de toekomst van Visa RB beïnvloedt. De 80-jarige Oostenrijker geeft bij OE24 wel toe dat er derden zijn die interesse hebben in het Formule 1-team. “Er zijn veel geïnteresseerde partijen, maar uiteindelijk is het een aandeelhoudersbeslissing”, legde hij uit. “De prijs is hoog voor een team, er is nog niets besloten.” Meer wilde Marko er niet over kwijt.

Verkoop Visa RB

Visa RB kwam in 2005 in handen van Red Bull. Het Italiaanse team ontstond in 1985 en opereerde 20 jaar lang als Minardi, vernoemd naar oprichter Gian Carlo Minardi. Onder leiding van de Oostenrijkers werd de renstal uit Faenza omgedoopt tot eerst Toro Rosso en later AlphaTauri en Visa Cash App RB. Mocht Red Bull het zusterteam inderdaad van de hand doen, dan zijn er ongetwijfeld veel mogelijkheden. Zo is het team ook een manier voor Andretti om zijn langverwachte intrede te maken in de Formule 1.

