Na drie races is de druk hoog voor Visa RB-coureur Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër moet het afleggen tegen een razendsnelle Yuki Tsunoda, waardoor zijn toekomst in F1 wéér in het geding komt. Toch heeft Ricciardo nog een belangrijke troef in handen. De achtvoudig racewinnaar heeft nog altijd een gigantische commerciële waarde binnen de Formule 1.

Na drie GP’s staat Daniel Ricciardo nog altijd puntloos op de zeventiende plaats in het kampioenschap. Ondertussen heeft teamgenoot Yuki Tsunoda de smaak te pakken en sprokkelde hij al 6 WK-punten bij elkaar. Ook in de kwalificaties is de jonge Japanner niet bij te houden door zijn teamgenoot. De media had Ricciardo al lang en breed vervangen voor de veelbelovende Liam Lawson, maar bij Visa RB rekenen ze op de commerciële waarde van de Australiër.

Dat blijkt wel uit de sponsordeals van het team uit Faenza. ESPN weet te melden dat de aanwezigheid van Daniel Ricciardo ervoor zorgde dat Visa voor een slordige 35 miljoen dollar per jaar hoofdsponsor werd van het team. Dankzij de Australiër werd dat bedrag zelfs nog een beetje opgekrikt. “Een getuigenis van de marketingkracht van de man die nog steeds wordt gezien als hét gezicht van Netflix’s succesvolle documentaireserie Drive to Survive“, aldus ESPN.

Marketingkanon

Ricciardo was een van de smaakmakers in de eerste seizoenen van Drive to Survive. De achtvoudig racewinnaar is daarmee een uithangbordje van de sport geworden. Ook in Amerika – een relatief nieuwe, maar uiterst belangrijke markt voor Formule 1 – zijn ze groot fan van de vrolijke coureur uit Perth. Ricciardo is een graag geziene gast in de avondshows en draait zijn hand niet om voor interviews met GQ of Vogue. Of zijn sterrendom genoeg is om hem bij Visa RB te houden, zal de tijd ons leren.

