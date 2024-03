Daniel Ricciardo heeft nog altijd een enorme schare fans achter zich. Op sociale media haalt men dan ook veelvuldig herinneringen op van een jonge Australiër die brute inhaalacties maakte in een Red Bull. Maar wat is er nog over van die coureur? Ricciardo weet zeker dat hij zichzelf bij Visa RB weer terug kan vinden en de laatste paar jaren kan vergeten: “Het is heel anders dan bij McLaren.”

In gesprek met Formula1.com legt Daniel Ricciardo uit dat de worstelingen bij Visa RB in het niet vallen bij wat hij doormaakte met McLaren. Onlangs onthulde hij dat hij daar ongemotiveerd in de auto zat en zelfs “wilde dat het voorbij was.” Bij het zusterteam van Red Bull zit de Australiër veel beter op zijn plek. “We bereiken weliswaar niet wat de dachten, maar we zijn het vertrouwen nog niet verloren of zoiets”, zegt hij. “In 2022 had ik heel, heel weinig vertrouwen, ik was een beetje in de war met de auto. Dat is nu niet het geval. We blijven gewoon deze koers varen.”

Strijd met Tsunoda

De problematiek mag dan niet zo groot zijn als bij McLaren, toch wordt Ricciardo vaak zoek gereden door teamgenoot Yuki Tsunoda. “Natuurlijk kijk ik heel erg naar mezelf”, geeft de honey badger toe. “Maar de auto is heel vergelijkbaar met vorig jaar, dus we snappen niet zo goed waarom het zo moeizaam gaat. Yuki is er in ieder geval erg blij mee. Ik laat ze wel met een vergrootglas langs de auto gaan om te zorgen dat er niks mis is”, grapt hij.

“Als coureur doe je alles wat je kunt”, vervolgt hij. “Je stelt zoveel mogelijk vragen om ervoor te zorgen dat alles is zoals het hoort. We moeten met opgeheven hoofd onze eyes on the prize houden, denk ik.” Tsunoda is verantwoordelijk voor alle zes WK-punten van het team van Visa RB. Ricciardo is vooralsnog niet verder gekomen dan P12.

