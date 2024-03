Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko begint Yuki Tsunoda een steeds grotere rol te spelen in de Formule 1. De Japanner rijdt zijn vierde seizoen bij Visa RB en in de sport. Marko vindt dat Tsunoda – die ooit werd gecontracteerd door zijn rauwe snelheid – zich goed heeft ontwikkeld. Na een goede race in Australië ziet de Oostenrijker een groeiende interesse in zijn coureur.

Helmut Marko blikte in zijn column voor speedweek.com terug op het weekend in Melbourne en de race van onder andere Visa RB-coureur Yuki Tsunoda. De Japanner heeft een goede positie ten opzichte van teamgenoot Daniel Ricciardo, die al een aantal weken onder druk staat om beter te presteren. “De snelheid van Daniel is verbeterd”, begint Marko. “Maar Yuki rijdt momenteel op een zeer hoog niveau – en blijft foutloos.” Tsunoda finishte in Australië op de zevende plaats, terwijl Ricciardo op de twaalfde plek strandde. “Franz Tost en ik hebben altijd in hem geloofd; zijn snelheid stond voor ons altijd buiten twijfel. Zijn problemen waren gebrek aan controle, uitbarstingen en vatbaarheid voor fouten. Dat is dit seizoen allemaal verdwenen.” Marko vergeet daarbij even de cooldown-ronde in Bahrein, waarin Tsunoda nog even gevaarlijk langszij kwam na een moeizame race.

De 80-jarige Oostenrijker benadrukt de extra druk voor Japanse coureurs die zich moeten aanpassen aan het leven in Europa. “Het leven is gewoon zo anders hier”, legt hij uit. “Maar nu werkt het en wordt Yuki opgemerkt door de andere teams.” Tsunoda rijdt al vier jaar voor Visa RB, voorheen AlphaTauri. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af.

Populariteit

Er zijn tenslotte ook andere factoren die de 23-jarige coureur een interessante aanwinst maken voor de concurrentie. Marko beschrijft hoe Tsunoda een grote populariteit geniet in binnen- en buitenland. “Volgens een recent onderzoek is hij de populairste coureur ter wereld onder jongeren tot 18 jaar”, aldus de adviseur. Over twee weken komt hij in actie voor het eigen publiek, tijdens de GP van Japan. Gedurende de eerste vrije training krijgt Tsunoda gezelschap van landgenoot Ayumu Iwasa.

