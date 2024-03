Yuki Tsunoda liet zich tijdens de GP van Bahrein weer van zijn pittigste kant zien. Het negeren van teamorders en een gevaarlijke manoeuvre richting teamgenoot Daniel Ricciardo bewezen maar weer dat de Japanner behoorlijk fel kan zijn. Inmiddels heeft Tsunoda zich verontschuldigd bij Visa RB. Als hij ooit kans wil maken op een stoeltje bij Red Bull, zal hij zijn emoties moeten beheersen.

Yuki Tsunoda reed op P13 toen hem terecht werd gevraagd om teamgenoot Ricciardo – die op verser rubber stond – voorbij te laten. Een pijnlijk verzoek voor Tsunoda, die (weliswaar een ronde te laat) met tegenzin zijn positie afstond. Tijdens de uitloopronde uitte hij zijn frustraties door nog even gevaarlijk langszij te komen bij zijn teamgenoot.

De 23-jarige coureur heeft inmiddels zijn excuses aangeboden bij het team en bij Ricciardo. “In dat moment was ik gewoon heel gefrustreerd met de teamorders”, zei hij woensdag op een persconferentie in Jeddah. “Ik begrijp nu beter waar het team vandaan kwam, het was gewoon geen makkelijke race.” De Visa RB-coureurs eindigden uiteindelijk op de dertiende en de veertiende plaats. Volgens Tsunoda had er meer in kunnen zitten. “De pace van de auto was goed, ik had in de top tien kunnen eindigen.”

Tsunoda naar Red Bull

Het is geen geheim dat Tsunoda ooit wil doorgroeien naar een stoeltje bij zusterteam Red Bull. De Japanner denkt dat zijn temperament hem nu nog in de weg zit. “Het is duidelijk dat ik mijn emoties beter onder controle moet houden “, legde hij uit. “Ik weet dat ik hen (Red Bull, red.) kan bewijzen dat ik een stoeltje verdien, maar uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken.”

Bekijk hieronder de actie van Tsunoda tijdens de uitloopronde in Bahrein:



