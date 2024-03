Terwijl Red Bull overtuigend een een-tweetje klokte in Bahrein, was het hommeles bij zusterteam Visa RB. Coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda reden zaterdag buiten de punten, maar dankzij moeilijk te verkroppen teamorders kwam er alsnog vuurwerk. Na een aantal verhitte boordradio’s snapte de Australiër nog steeds niet wat er mis ging: “Hopelijk kan Tsunoda zijn excuses aanbieden.”

Na 52 rondjes kreeg een geïrriteerde Yuki Tsunoda (P13) het vezoek om Daniel Ricciardo (P14) voor te laten. Laatstgenoemde reed op verser rubber en had een kans om Kevin Magnussen in te halen. Na lang twijfelen liet Tsunoda zijn teamgenoot passeren, maar toen de Visa RB-coureurs alsnog als dertiende en veertiende over de finish kwamen, was de maat vol. In het cooldown-rondje maakte de Japanner een dreigende manoeuvre richting zijn teamgenoot. “What the f***!?”, klonk het over de boordradio van Ricciardo.

Daniel Ricciardo deelde na de race zijn ongeloof over het tegenstribbelen van Tsunoda. “We hadden dit soort strategieën van tevoren besproken”, aldus de Australiër. “Het is niet alsof we voor punten aan het racen waren. Laat me er dan gewoon voorbij.” De Japanner zou achteraf boos zijn geweest dat hij zijn dertiende plek niet terugkreeg. “Als we in de top tien hadden gereden, hadden we weer kunnen wisselen van plek”, reageerde Ricciardo. “Maar volgens mij interesseert het niemand of hij nou als veertiende of als dertiende over de streep komt. Who cares.”

Puntloos Visa RB

Van een conflict is er volgens Daniel Ricciardo weinig sprake. “Zo is Yuki nu eenmaal”, lachte hij. “Hopelijk kan hij (Tsunoda, red.) als hij een beetje is afgekoeld zijn excuses aanbieden. We hebben nog heel wat races te gaan samen.” Voor Visa RB betekent de GP van Bahrein een puntloze eerste race. Komende week mag het team zich gaan bewijzen in Jeddah. “Saoedi-Arabië is een héél ander circuit, dus we moeten nog zien wat we daar kunnen doen. Natuurlijk hadden we het seizoen graag in de punten willen beginnen, maar hopelijk kunnen we onszelf vanaf nu alleen nog maar verbeteren.”

