Terwijl Max Verstappen op het circuit van Bahrein niets liet blijken van de onrust in het Red Bull-kamp, spraken de taferelen ná de race boekdelen. De Nederlander reed gemakkelijk naar zijn eerste overwinning van het seizoen, maar illustreerde daarna perfect dat er een tweestrijd gaande is bij zijn team. Dankzij ‘Horner-gate’ is Red Bull meer verdeeld dan ooit, hoewel Horner het tegendeel beweert.

F1-Insider.com beschrijft hoe Verstappen na zijn overwinning in Bahrein de twee kampen in Red Bull feliciteerde. Aan de ene kant schudde hij handen met hoofdadviseur Helmut Marko en design-goeroe Adrian Newey, die in een apart hoekje opgesteld stonden. Pas daarna zou hij ‘voorzichtig’ naar red Bulls grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya en teambaas Christian Horner zijn gelopen. “Aan de ene kant de garde van Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz, met Marko en Newey, die de aantijgingen tegen Horner serieus nemen en de consequenties noodzakelijk achten. Aan de andere kant de eigenaren uit Thailand, die hem koste wat het kost willen steunen en vasthouden.”

De vraag rijst wat de onrust binnen Red Bull betekent voor Max Verstappen. Mocht het schandaal rondom Horner een onverwachte wending nemen, moet de Nederlander dan naar andere werkgevers gaan omkijken? Mercedes teambaas Toto Wolff heeft zich al uitgelaten over de mogelijkheid om de drievoudig kampioen voor zichzelf te winnen: “Alles is mogelijk.”

Nu actie ondernemen

Volgens analist en voormalig F1-coureur Ralf Schumacher moet het Oostenrijkse team nu actie ondernemen. “Er is zoveel onrust bij Red Bull, ik kan me wel voorstellen dat Max Verstappen zegt dat hij iets heel anders gaat doen”, reageerde hij bij F1-Insider.com. “Een teamstructuur is erg kwetsbaar, alles valt heel snel uit elkaar.” Ook Newey, die al eerder zou hebben aangegeven dat zijn toekomst niet verbonden is aan Horner, staat op scherp. “Adrian heeft alles bereikt en wil gewoon in alle rust auto’s bouwen”, aldus Schumacher. “Dan staat Horner daar alleen met zijn tekentafel. Voordat ik Newey en Verstappen verlies, zou ik proberen een andere oplossing te vinden. De rust moet terugkeren in het team.”

