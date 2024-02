Teambaas Christian Horner is zijn toekomst bij Red Bull nog niet zeker, maar technisch directeur Adrian Newey schijnt wel een kant te hebben gekozen. Verschillende media roepen dat de design-goeroe bij Red Bull wil blijven, ook als Horner zijn biezen moet pakken. Met het nieuws dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari vertrekt, werd de 65-jarige Newey veel gelinkt aan een overstap naar de scuderia.

Adrian Newey was altijd erg close met Christian Horner, maar volgens F1-insider.com is die vriendschap enigszins verwaterd. Verder meldt het platform dat Newey al heeft toegezegd bij Red Bull te blijven, ook als Horner wordt ontslagen. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de 50-jarige teambaas na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag.

Een transfer naar Ferrari zou niet ondenkbaar zijn voor Arian Newey, die in 2023 een ongekende mijlpaal behaalde in zijn carrière als F1-ontwerper. Het kampioenschap van Red Bull betekende de vijfentwintigste titel waar Newey bij betrokken was. Afgelopen december was hij te gast in de Formula For Succes-podcast van Eddie Jordan en David Coulthard. Daar gaf hij toe dat hij hetzelfde sentiment heeft dat Lewis Hamilton naar Ferrari lokte.

“Ferrari is een geweldig merk. Iedereen in de motorsport is daar door gefascineerd en wil er een keer naartoe als de kans zich aandient. Zeg nooit nooit!” – Adrian Newey in de Formula For Succes-podcast

Toch lijkt het erop dat Newey voorlopig bij het team van Max Verstappen blijft. Of dat ook geldt voor Christian Horner weten we snel genoeg. Vrijdag 9 februari wordt hij verhoord in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes.

