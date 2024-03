Daniel Ricciardo krijgt nog twee races de tijd om zich op een positieve manier te laten zien. En anders dreigt hij voor de Grand Prix van Miami, begin mei, te worden vervangen door de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Dat schrijft althans de New Zealand Herald. De krant stelt dat Ricciardo van Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko een ultimatum heeft gekregen.

Daniel Ricciardo beleeft bij Visa Racing Bulls een moeilijke start van het seizoen. De Australiër moest bij de eerste drie races, in respectievelijk Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië, ruimschoots zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Lawson staat er goed op bij Red Bull na zijn succesvolle optredens afgelopen seizoen als tijdelijke vervanger van Ricciardo, die bij de Dutch GP in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak. Ricciardo verving afgelopen seizoen op zijn beurt Nyck de Vries na een teleurstellende serie. De Vries moest na tien races voortijdig het veld ruimen.

Lawson geldt dit seizoen als reserve van Red Bull en Visa RB. Met hem is de afspraak gemaakt dat hij fulltime beschikbaar moet zijn gedurende het seizoen. De komende twee Grands Prix, in Japan en China, lijken dus cruciaal te worden voor de Formule 1-toekomst van Daniel Ricciardo. De hoofdpersoon erkende zondag na zijn thuisrace in Melbourne dat hij niet verwacht had dat hij zo’n moeizame start van het seizoen zou hebben.

Ricciardo: ‘Mensen vragen zich af waarom’

“Aangezien ik dit jaar een volledig voorseizoen heb gehad en met de ervaring van vorig seizoen, dacht ik eerlijk gezegd dat we dit jaar veel sterker zouden starten”, zo gaf Ricciardo ruiterlijk toe.

“Ik begrijp dat niet alleen ik, maar ook een paar anderen mensen zich afvragen waarom. Het belangrijkste is dat ik op koers blijf en niet dat mijn hoofd vol onzin kom te zitten. Ik voel me eerlijk gezegd goed. Alleen de resultaten hebben me geen geweldig gevoel gegeven”, aldus Ricciardo.