Reservecoureur Liam Lawson flirt dit seizoen weer met een comeback in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander had vorig jaar vijf races om te bewijzen dat hij klaar was voor het echte werk, toen hij inviel voor Daniel Ricciardo. Laatstgenoemde kent een moeizame seizoensstart, waardoor fans én experts Lawson nu naar voren schuiven als permanente vervanger voor de Australiër.

Liam Lawson volgt de Formule 1 vanuit de schaduw van Red Bull en Visa RB. Toen Daniel Ricciardo in 2023 zijn pols brak tijdens een crash op Zandvoort, kreeg de toen 21-jarige Lawson de kans om zijn talenten te laten zien. Vijf goede races en twee WK-punten later verdween hij weer naar de achtergrond. Toch is de Formule 1 hem nog niet vergeten. Na een matige eerste twee races aan het adres van Ricciardo staat de Visa RB-coureur op scherp. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan onverbiddelijk zijn, maar staat Liam Lawson klaar in het geval van een wissel?

“Het is niet ideaal als je halverwege het seizoen pas in de auto stapt”, zei Lawson tegen GrandPX.news. “Uiteindelijk heeft je teamgenoot in de meeste gevallen al een half seizoen achter de rug, dus eigenlijk loop je meteen ver achter.” Dat betekent uiteraard niet dat Lawson een stoeltje zou weigeren. “Als ik vanaf het begin van het seizoen meedeed, zou ik misschien iets meer vertrouwen hebben dan halverwege, want dan heb je gewoon minder druk op je schouders. Maar ik zou de kans sowieso met beide handen aangrijpen.”

Red Bull-stoeltje

Als het stoeltje bij Visa RB niet vrijkomt, bestaat er altijd een kans dat Lawson naast Max Verstappen komt te rijden bij Red Bull. Diens huidige teamgenoot, Sergio Pérez, heeft een contract tot eind 2024. Een zware taak, zo weet ook de Nieuw-Zeelander. “Als ik naast Max Verstappen zou instappen, zou het sowieso ontzettend lastig worden, dat weet ik nu al”, aldus Lawson. Hij heeft veel ontzag voor Verstappen, maar zou de kans om voor Red Bull te mogen rijden niet zomaar aan zich voorbij laten gaan.

