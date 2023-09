Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal: de treurmars van Sergio Pérez en waarom Liam Lawson hem zou moeten vervangen in 2024 bij Red Bull.

Max Verstappen zal in Qatar z’n eigen kampioenschap gaan vieren, maar wat we dit weekend in Japan zagen was óók al zijn kampioenschap. Dat Red Bull namelijk de constructeurstitel heeft gewonnen, is toch vooral te danken aan de klasse van Max. Want wat is Sergio Pérez allemaal aan het doen inmiddels?

Nou, op weg naar de exit misschien wel. Als ik Red Bull was, wist ik het namelijk wel:

Liam Lawson in die auto in 2024.

Maar eerst even terug naar Pérezen de race in Japan. Met stijgende verbazing keek ik naar zijn optreden. Hij was er totáál niet bij met zijn hoofd. Gekke aanrijdingen. En wat te denken van het gebeuren met de safetycar-lijn? Als coureur wéét je dat je niet op deze manier zomaar even mensen kunt gaan inhalen.

Pérez: verbijsterend

Het was verbijsterend wat voor slechte dag Pérez had. Ik weet dat hij volgend jaar in principe in de auto zit. Maar dit kan toch zo niet doorgaan, dan eindigt het in mijn beleving toch echt voor hem na dit seizoen bij Red Bull.

Ik heb het voorafgaand aan het seizoen al eens eerder gezegd in FORMULE 1 Magazine: ‘Pérez gaat breken’. Nu gaat het hier níet om mijn gelijk, sterker nog: wie weet draait Pérez het nog wel om. Maar het lijkt er nu eenmaal steeds vaker op dat hij dit niet meer kán omkeren. Het is ook niet niks natuurlijk, die frustratie die hij zal voelen

Max is namelijk opponent, je denkt er begin dit seizoen dichtbij te zitten en dan word je toch vervolgens om je oren gereden. Het gat wordt steeds groter, je maakt wat foutjes, je komt tekort en gaat twijfelen en gaat dingen extra doen die je niet moet doen. Dat werkt allemaal averechts, je wordt he-le-maal gek als teamgenoot van Max.

Dat is wat je bij Pérez nu toch echt ziet gebeuren. Hij zou zich echt eens neer moeten leggen bij een rol als tweede coureur, zoals Eddie Irvine dat bijvoorbeeld altijd heel goed kon naast Michael Schumacher.

Maar goed, het presteren van Pérez roept vragen over de toekomst op. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo rijden voor AlphaTauri in 2024, Liam Lawson niet. Voor mij is het met Ricciardo al een soort exit-verhaal, maar Lawson is een talent. Dat bewijst hij al sinds hij in Zandvoort instapte als invaller voor de geblesseerd geraakte Ricciardo.

Ja, Lawson was derde keus voor dit seizoen: Red Bull zette immers eerst Nyck de Vries in de AlphaTauri, daarna Ricciardo. En pas toen het echt niet anders kon, kreeg Lawson alsnog zijn kans. Maar kijk eens hoe hij die aangrijpt. Kijk wat hij vervolgens heeft laten zien, zoals punten in Singapore en ook nu weer een prima race in Japan door voor Tsunoda te eindigen.

Dus waarom geen Lawson in de AlphaTauri in 2024? Goede vraag. Wat mij betreft zetten ze hem in de Red Bull. Komend jaar al. Naast Max, als talent. Dat lijkt me een hele mooie optie in plaats van een Pérez, helemaal zoals die nu bezig is.