Frits van Amersfoort stelt in de podcast Formule 1 Paddockpraat dat hij het aan zou durven om Liam Lawson naast Max Verstappen te plaatsen bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander reed voorheen voor Van Amersfoort Racing heeft toen indruk gemaakt op de naamgever van de renstal. “Hij is voor mij de juiste man.”

“Liam heeft mijn hart gestolen. Ik vind dat zo’n aardige kabouter. Ik zie hem nog voor me toen hij binnenkwam in 2018 vanuit Nieuw-Zeeland. Korte broek aan in de winter, witte sportsokken hoog opgetrokken”, herinnert Van Amersfoort zich. “Hij leeft helemaal voor de sport. Het is een gevoel, maar ik geloof erin dat Nieuw-Zeelanders perfect in het autosportplaatje passen. Het zijn nog een beetje de mensen van de autosport anno 1970, 1980. Om wat te kunnen presteren in de autosport, moeten ze altijd enorm ver weg. Het staat in menig boek geschreven, maar Senna moest vroeger ook het prachtige, warme Brazilië verlaten voor het regenachtige, donkere Engeland. Ze moeten die drempel over en heel wat offers brengen.”

Van Amersfoort was dan ook niet verbaasd over het sterke optreden van Lawson in de AlphaTauri dit jaar. “Ik had dat wel verwacht. Het is ook zo’n jongen waarvan ik denk dat hij dat kan, ook omdat hij daar mentaal goed voor geschikt is.” Op de vraag of hij in de schoenen van Helmut Marko het zou aandurven om Liam Lawson naast Max Verstappen te zetten bij Red Bull, antwoordt Van Amersfoort resoluut: “Meteen. Hij begint op net zo’n manier in de auto als Max. Frank en vrij, ja, dat zou ik wel aandurven. Maar ja, ik heet geen Helmut en heb ook niet de middelen die Helmut tot zijn beschikking heeft. Maar ik zou dat eerder doen dan iemand die weer een geschiedenis meeneemt. Liam kan het volgens mij alleen maar goed doen.”

Beluister de gehele aflevering van Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



