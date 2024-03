Daniel Ricciardo ligt niet wakker van de uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Die liet zich eerder deze maand kritisch uit over de prestaties van de Australiër in de eerste twee races van het seizoen. “Ik weet zelf wel wanneer ik het goed doe, of niet goed”, aldus de RB-coureur.

Nog geen punten, teamgenoot Yuki Tsunoda die hem qua pure snelheid vooralsnog vooral de baas is; de seizoenstart van Ricciardo is nog niet wat het team en hij ervan hadden verwacht. De opmerkingen van Marko zorgen al na twee races voor extra druk. “Maar irritant? Nee, hoor”, begon de Australiër donderdag in Melbourne nog zijn reactie. Om vervolgens even van zich af te bijten. “Ik weet zelf in elk geval wel dat ik in deze sport thuishoor.”

Ricciardo zei verder op basis van ervaring heus te weten dat het beter kan, daar heeft hij geen uitspraken van Marko voor nodig. “Als het goed gaat, hoor je positieve verhalen. Als het niet goed gaat, hoor je negatieve verhalen. Zo werkt het nu eenmaal in deze sport. Maar ik weet ondertussen echt zélf wel of ik het goed doe of niet.”

Hij vervolgde: “De verschillen zijn minimaal in het middenveld, soms zit er maar een tiende van een seconde tussen plek 9 en 16 bijvoorbeeld. Elke tiende telt, dat besef ik. Ik had beter kunnen kwalificeren tot nu toe, Maar neem van mij aan: we hebben goede gesprekken gevoerd, ik heb veel in de sim gezeten en alles gedaan om in mijn thuisrace zo goed mogelijk te presteren. Want daar draait het om, presteren. En dat wil ik hier gaan doen.”