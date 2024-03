Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt de Visa RB-coureurs goed in de gaten. De 80-jarige Oostenrijker is onder de indruk van de snelheid van Yuki Tsunoda, maar is enigszins teleurgesteld in Daniel Ricciardo. De Australiër heeft niet de seizoensstart waarop hij had gehoopt. Dat kan hem nog duur komen te staan. Iedereen weet dat Marko onverbiddelijk is en het stoeltje zonder pardon aan een ander zou kunnen geven.

Aan het begin van het seizoen viel er nog genoeg te speculeren over de rolverdeling bij beide Red Bull-teams. Zat Sergio Pérez nog op de goede plek nadat hij in 2023 volledig werd ingepakt door Max Verstappen? Had Ricciardo niet een tweede kans bij Red Bull verdiend? En hoe zit het met Liam Lawson, de reservecoureur die in vijf races bewees dat hij absoluut Formule 1-waardig is? Inmiddels zijn we twee races verder en staat Helmut Marko weer op scherp.

In zijn column voor SpeedWeek.com schrijft de Oostenrijker dat het vooral de Visa RB-coureurs zijn die iets te bewijzen hebben. “Er staat een hoop op het spel voor zowel als Yuki Tsunoda als Daniel Ricciardo“, pent Marko. “Yuki kwalificeert fantastisch, maar Daniel zal snel met een oplossing moeten komen.” Als de goedlachse Australiër niet snel met die oplossing komt, kan het zomaar einde oefening zijn. Menig Nederlander zal nog weten hoe Nyck de Vries na tien races onverbiddelijk uit het team werd geschopt.

Toch laat het materiaal van Visa RB ook te wensen over. Volgens Marko rijden de auto’s in de kwalificatie ontzettend hard, maar hebben ze in de race een gebrek aan snelheid. “Of de banden kunnen het niet aan, of er is een ander probleem”, aldus Helmut Marko. “Dat moeten we nog uitzoeken.” Het is te hopen dat de VCARB 01 in Melbourne naar tevredenheid functioneert. Ricciardo wil de eerste twee races zo snel mogelijk vergeten en zich focussen op een goede wedstrijd voor het eigen publiek.

