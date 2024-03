Het nieuwe Formule 1-seizoen is voor Daniel Ricciardo nog geen daverend succes. De Australiër is dit jaar weer terug als fulltime coureur bij Visa RB, maar heeft nog niet het verschil kunnen maken voor het team uit Faenza. Natuurlijk mikt hij op een topstoeltje bij zusterteam Red Bull, maar voorlopig heeft hij zijn handen vol aan een teleurstellende auto en teamgenoot Yuki Tsunoda. Toch blijft hij optimistisch.

Daniel Ricciardo kwam tijdens de GP van Saoedi-Arabië als zestiende over de streep. Met uitzondering van uitvallers Pierre Gasly en Lance Stroll heeft hij alleen de wagens van Stake F1 achter zich gehouden. Echter, volgens Ricciardo functioneerde zijn VCARB 01 gewoon niet goed. “De auto werkte dit weekend niet voor de volle 100 procent”, verklaarde de Australiër na een teleurstellende race. “Het zou altijd moeilijk zijn geworden voor ons.”

Op vrijdag kwam Daniel Ricciardo niet verder dan Q2, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda een halve seconde sneller op P9 kwalificeerde. In de race ging het al net zo moeizaam voor de achtvoudig GP-winnaar, die na een langzame pitstop en een spin in bocht 1 ver achteraan eindigde. De openingsrace in Bahrein was al net zo teleurstellend. Toen kreeg hij het nota bene aan de stok met zijn eigen teamgenoot. Wanneer komt de ommekeer voor de goedlachse coureur uit Perth?

‘Seizoen begint in Melbourne’

Ondanks de tegenslagen blijft Ricciardo optimistisch. “Ik weet dat we een stuk beter kunnen zijn als we de auto onder controle hebben”, legde hij uit. “Het is niet de start waar we op gehoopt hadden, maar dit is pas de tweede race. Natuurlijk ga ik dit snel vergeten en weer verder pushen met het team. Als de auto maar goed is in Melbourne, daar begint mijn seizoen pas.”

De GP van Australië staat voor zondag 24 maart op de kalender. Het is een thuisrace voor Ricciardo, die negen keer eerder aan de start stond in Melbourne. Twee keer kwam als hij vierde over de streep, in 2016 en in 2018, toen hij nog bij Red Bull onder contract stond. Zijn deal met Visa RB verloopt aan het eind van dit seizoen. Reservecoureur Liam Lawson, die in 2023 inviel voor Ricciardo, zal ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in zijn stoeltje.

