Visa RB werd tijdens de GP van Saoedi-Arabië afgetroefd door het team van Haas, dat met hand en tand vocht voor de tiende plek. Kevin Magnussen blokkeerde een groot deel van het veld zodat teamgenoot Nico Hülkenberg zijn positie in de top tien kon behouden. Volgens Visa RB – een van de teams die door Magnussen werd geblokkeerd – gebeurde dit niet helemaal netjes.

De strategie van Haas leverde een spannende strijd op tussen Visa RB-coureur Yuki Tsunoda en Magnussen. Door zijn verdedigende teamgenoot kreeg Nico Hülkenberg de tijd om vers rubber onder zijn VF-24 te schroeven, zonder zijn positie op de baan te verliezen. De actie leverde Haas een kostbaar WK-puntje op.

Visa RB laat het hier niet bij zitten. Race directeur Alan Permane, die sinds dit jaar werkzaam is bij het team, vond het een oneerlijk strategie. “Magnussen reed express van de baan af om Yuki te blokkeren”, zei hij na de race tegen de media. “Daarna reed hij zo langzaam dat het ons twee seconden per rondje kostte. Dat is de definitie van onsportief gedrag. We gaan dit voorleggen bij de FIA om het in de komende races te verbieden.” Volgens teambaas Laurent Mekies had Tsunoda op P10 kunnen eindigen, maar werd zijn race “verpest.”

‘Niet helemaal eerlijk’

Yuki Tsunoda – doorgaans een van de meest felle coureurs op de grid – had wel begrip voor het team van Haas. “Hij (Magnussen, red.) heeft zijn team geholpen een punt te scoren, dan doe je alles om je positie te verdedigen”, aldus de Japanner. “Ik zou niet zeggen dat het helemaal eerlijk was, maar ik snap wel waarom hij zo aan het vechten was. Ik had hem er nooit langs moeten laten, dus eigenlijk was het mijn fout.” Tsunoda finishte uiteindelijk op P14, teamgenoot Daniel Ricciardo kwam als zestiende over de streep. Visa RB wacht nog op de eerste punten van het seizoen.

