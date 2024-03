Het was een zeldzaam foutje voor McLaren-coureur Lando Norris. De Engelsman stond tijdens de GP van Saoedi-Arabië op de zesde startpositie, maar kwam duidelijk iets te vroeg van zijn plek. Iedere camerahoek verklapte dat Norris een valse start maakte. Toch werd hij niet bestraft voor een van de simpelste overtredingen in de Formule 1. Hoe zit dat?

Nog voor het laatste lichtsignaal in Jeddah gedoofd was, trapte Lando Norris al het gas in. Even schoot hij een stukje van zijn plek, om daarna bij de daadwerkelijke start door te rijden naar de eerste bocht. George Russell startte achter Norris op P7, en was er als de kippen bij om de valse start te rapporteren over de boordradio. Toch kwam zijn landgenoot ermee weg. Volgens de FIA ging de transponder die een valse start moet meten niet af, dus daarmee is de overtreding afgedaan.

De FIA heeft laten weten dat alleen deze transponders gebruikt worden in de beoordeling. “Deze door de FIA goedgekeurde en geleverde transponder gaf aan dat er geen valse start was”, laat de organisatie weten. Ondanks de overtuigende camerabeelden dus geen valse start voor Norris en daarmee ook geen tijdstraf voor de McLaren-rijder.

Daarmee was al het geluk voor Lando Norris ook op. De 24-jarige coureur besloot als een van de weinigen om niet van banden te wisselen tijdens een vroege safety car. Hierdoor moest hij in de negenendertigste ronde nog naar binnen komen voor een set verse softs. Door de late pitstop kwam hij als achtste over de streep. Norris hoopte natuurlijk op een tweede safety car. “We hadden in het begin naar binnen kunnen gaan, maar ik dacht ‘laten we wat anders proberen'”, zei hij achteraf tegen Formula1.com. “Het had kunnen werken maar helaas, zo gaat dat soms.”

