Oliver Bearman werd op de valreep opgeroepen om Ferrari-coureur Carlos Sainz te vervangen tijdens het GP-weekend in Saoedi-Arabië. De pas 18-jarige Brit kwam tijdens VT3 voor het eerst in actie om op zaterdag als zevende over de streep te komen. Een knappe prestatie van de F2-coureur, die zijn dromen waarmaakte in Jeddah. “Ik wilde er nog langer van genieten.”

“Het was een fantastische race”, reageerde Oliver “Ollie” Bearman achteraf. Hij debuteerde zonder kleerscheuren op het snelle Jeddah Corniche Circuit. Na een prima kwalificatie startte Bearman op P11, maar in de race reed hij knap naar de zevende plek. Het leverde de jonge coureur en Ferrari zes WK-punten op. “Het duurde te kort, ik wilde hier nog veel langer van genieten”, concludeerde de tiener. Toch viel het fysieke aspect van de Formule 1 hem zwaar. “Ik voelde me eigenlijk prima totdat de race finishte. Toen ging de adrenaline liggen en voelde ik dat ik wel moe was.”

De zevende plek en de indrukwekkende inhaalmanoeuvres die Oliver Bearman in de race liet zien, zijn een duidelijk signaal naar de Formule 1. “Dit was een goed sollicitatiegesprek”, aldus de Brit. Naast Bearman loopt er natuurlijk nog genoeg racetalent rond dat klaar is voor de koningsklasse van de autosport. Autocoureur en Formule1.nl-columnist Jeroen Bleekemolen denkt daar al net zo over.

Belletje van Fred Vasseur

Dat Oliver Bearman dit weekend zijn eerste F1-race zou rijden, had hij nooit durven dromen. Na de kwalificatie legde hij bij Motorsport.com uit hoe hij op het allerlaatste moment in actie moest komen. “Toen ik wakker werd, was ik helemaal klaar om te gaan racen in de sprint voor Formule 2”, zei hij vrijdag al. “Ik werd pas op het laatste moment opgeroepen, een paar uur voor de derde training. Natuurlijk niet het debuut waar ik op had gehoopt, maar nog steeds een fantastische kans.”

Niet iedereen kan zomaar in een Formule 1-auto worden gezet, laat staan de SF-24 van Ferrari. Daarom kreeg Bearman van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur belangrijk advies op het hart gedrukt. “Fred zegt niet veel, maar wat hij zegt, meent hij”, lachte de reservecoureur. “Hij zei heel duidelijk dat ik rustig aan moet opbouwen. Vooral niet de held proberen uit te hangen!” Gelukkig is Bearman niet naast zijn raceschoenen gaan lopen en reed hij een keurig debuut in Saoedi-Arabië.

