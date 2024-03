Ferrari maakte vrijdagmiddag bekend dat coureur Carlos Sainz voor de rest van het GP weekend in Jeddah vervangen wordt door reservecoureur Oliver Bearman. Sainz kampt met een blindedarmontsteking en zal binnenkort een operatie moeten ondergaan. De 18-jarige Bearman is een F2-coureur voor Prema Racing. Wat kunnen we van hem verwachten?

Oliver Bearman is met zijn 18 jaar veruit de jongste coureur op de grid dit weekend. De Brit zou dit weekend eigenlijk in actie komen in de Formule 2. Donderdag pakte hij pole position voor Prema Racing op het uitdagende Jeddah Corniche Circuit. Bearman rijdt dit jaar zijn tweede seizoen in de F2, nadat hij vorig jaar als rookie op de zesde plek eindigde in het kampioenschap.

Het jonge racetalent begon in 2020 in zogeheten openwiel-raceauto’s, tijdens zijn debuut in het Duitse en het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Een jaar later zou hij in beide raceklassen kampioen worden. Na zijn F4-titels kwam hij op de radar van Ferrari terecht, die hem vastlegde in het junior-programma. In 2022 reed hij zijn enige seizoen in de Formule 3, waarin hij de derde plek wist te bemachtigen.

Statistieken Oliver Bearman

Met zijn debuut voor Ferrari breekt Oliver Bearman nu al records. Als 18-jarige is hij straks de jongste Ferrari-coureur in de geschiedenis van het team! Dat record is nu nog in handen van Ricardo Rodríguez, die in 1961 op 19-jarige leeftijd deelnam aan de GP van Italië. Verder is Oliver Bearman de eerste coureur die debuteert met de scuderia sinds Arturo Merzario, tijdens de Britse Grand Prix van 1972. Tenslotte weet hij ook nog eens Lewis Hamilton af te troeven. De zevenvoudig wereldkampioen zou in 2025 de eerste Engelse Ferrari-coureur worden sinds Nigel Mansell (1990), ware het niet dat Bearman hem een klein jaartje voor is!

Of Bearman een vuist kan maken tegen de competitie is nog maar de vraag. Het niveau in de Formule 1 ligt natuurlijk een stuk hoger dan hij gewend is. Tijdens de F2-kwalificatie pakte hij pole met een rondje van 1:42.217. Ter vergelijking: Sergio Pérez stond vorig jaar op pole in Jeddah met een tijd van 1:28.265.