Als een van de jongste coureurs van de Formule 1-grid leeft Oliver Bearman (20) het leven waar hij ooit van droomde: rijden in de koningsklasse van de autosport, tegen kampioenen als Hamilton en Verstappen. En dat gaat de coureur van Haas best goed af in zijn eerste volledige seizoen. Dat komt met offers, maar die heeft hij er graag voor over, vertelt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

Hij mist naar eigen zeggen soms de alledaagse momenten en avonturen met vrienden en familie, maar dat heeft Bearman graag over voor zijn leven als Formule 1-coureur. “Dit is mijn droomleven en daar ben ik elke dag dankbaar voor. Er zijn wel eens momenten dat ik dingen mis doordat races en reizen veel tijd opslokken. Dan mis ik soms de gewone weekenden met vrienden of familie. Maar voor mij wegen die relatief kleine offers niet op tegen de ongelooflijke kans om te mogen doen waar ik gepassioneerd over ben: racen.”

Dat doet hij tegen zijn idool Lewis Hamilton en tegen meervoudig wereldkampioenen als Max Verstappen en Fernando Alonso. “Als ik het vizier van mijn helm omlaag doe, ben ik volledig gericht op het rijden. Of dat dan tegen Hamilton, Verstappen of een andere coureur is, maakt voor mij geen verschil. Ik probeer hoe dan ook zo goed mogelijk te presteren tegen mijn concurrenten.”

Bearman vervolgt: “Natuurlijk is het speciaal tegen kampioenen als Hamilton, Verstappen en Alonso te mogen racen, maar ik denk er niet veel aan. Als rookie ervaar ik relatief minder druk dan de grote namen, maar dat geeft me dan juist alle rust mijn eigen weg te bewandelen.”

