Haas heeft aangekondigd in augustus een unieke Formule 1-test te gaan organiseren op het Fuji Speedway-circuit in Japan. De testdagen zijn onderdeel van het nieuwe Testing of Previous Cars-programma (TPC) van het Amerikaanse team. Super Formula-kampioen Sho Tsuboi mag tijdens de TPC-test op Fuji zijn eerste kilometers in een Formule 1-auto maken.

Haas heeft dit jaar voor het eerst een TPC-programma, dankzij de technische samenwerking met Toyota. Hoewel Formule 1-teams al jaren met oude bolides mogen testen, had het Amerikaanse team eerder niet de financiële middelen om zelf ook testdagen te organiseren. Haas gaat nu twee dagen lang testen, op 6 en 7 augustus, op het Fuji Speedway-circuit in Japan. Reservecoureur Ryo Hirakawa bijt dan het spit af, terwijl Super Formula-kampioen Sho Tsuboi op dag twee zijn debuut in een Formule 1-auto maakt. Hirakawa reed eerder dit jaar al de eerste vrije training in Suzuka voor Alpine, en de eerste vrije training in Bahrein voor Haas.

F1-debuut voor Tsuboi

De twee Japanse coureurs zullen plaatsnemen in de VF-23, de Haas-bolide uit 2023. Tsuboi, die vorig jaar de titel pakte in de Super Formula, kijkt enorm uit naar zijn F1-debuut. “Hartelijk dank aan Haas en TGR (Toyota Gazoo Racing, red.) voor deze geweldige kans”, schrijft de 30-jarige op zijn sociale mediakanalen. “Natuurlijk kijk ik er erg naar uit om in de F1-auto te rijden. Ik wil er de perfecte dag van maken en deze unieke kans grijpen om mijn dromen waar te maken!”. Toyota hoopt met de testdagen van Haas meer Japanse coureurs een kans te geven om ervaring in een Formule 1-auto op te doen.

