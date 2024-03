Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: waarom de bij Ferrari zo knap gedebuteerde Oliver Bearman eigenlijk nu al een plekje in de Formule 1 verdient, bijvoorbeeld bij Haas.

Oliver Bearman, wat een verhaal is dat, zeg. Nog maar 18 jaar, onverwacht debuteren in de Formule 1, ook nog eens bij Ferrari én met alleen een vrije training als voorbereiding op de kwalificatie en de race. En dan als zevende eindigen na een foutloze wedstrijd. Knap. Héél knap.

Die jongen laat op deze manier even zien dat hij een toekomst in de Formule 1 heeft. Volgend jaar lopen er genoeg contracten af, dus hij heeft met dit optreden zichzelf een goede dienst bewezen. En waarom niet nu al, zou je zeggen? Oliver Bearman in de Haas zetten bijvoorbeeld, da’s geen gek idee. Misschien in plaats van Kevin Magnussen? En ja, je weet niet hoe en wat de contracten zijn. Maar Ferrari zou hem dan al een goede leerschool kunnen bieden – het is een perfecte wissel.

In de Formule 2 was het niet altijd ‘wow’, maar die ‘wow-factor’ is er in de Formule 1 al wel Jeroen Bleekemolen

Maar goed, dat is speculeren. Feit is wel dat Bearman in Jeddah heeft laten zien over de juiste kwaliteiten te beschikken. Wat me bijvoorbeeld opviel: in de slotfase van de race wist hij precies wat er om hem heen gaande was. Bearman was bezig met het gat naar Lando Norris en Lewis Hamilton. Dat is een teken dat je als coureur ‘aan’ staat. Het is ook niet voor niets dat iemand als Hamilton zijn jonge landgenoot na afloop complimenteerde: ‘Toen ik 18 jaar was, was ik als coureur nog niet zo compleet als Bearman.’

Dat compliment kan hij koesteren. Net als dit debuut. Want de baan in Saoedi-Arabië is ook geen gemakkelijke voor een eerste race in de Formule 1. Wat hem hielp, was dat hij hier al reed in de Formule 2. Bearman zette in die klasse zijn auto op pole position, wist dus al wat van de baan en de omstandigheden en reed met vertrouwen rond. Dat zal hem goed hebben gedaan.

En zo zie je maar: in de Formule 2 heb ik hem al veel mooie dingen zien doen, maar nooit echt iets van ‘wow’. Maar in de Formule 1 was die ‘wow-factor’ er dit weekend bij zijn debuut zeer zeker. In de kwalificatie maakte hij een foutje, anders had hij misschien wel als vijfde of zesde kunnen starten. Maar ach, het is hem vergeven. OIiver Bearman komt er wel. Is het niet nu al, dan wel volgend jaar.

