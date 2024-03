Daniel Ricciardo zal in Japan zijn stoeltje eenmalig af moeten staan aan Ayumu Iwasa. De 22-jarige Red Bull-junior komt tijdens de eerste vrije training in actie voor het thuispubliek. Visa RB gaat hiermee voldoen aan de eerste verplichte rookie-test van het jaar. Elk Formule 1-team moet minstens twee keer testen met een onervaren coureur achter het stuur.

Voor Visa RB betekent het dat het team uit Faenza heel even met een volledig Japanse line-up op de grid staat. Yuki Tsunoda, inmiddels begonnen aan zijn vierde seizoen in de Formule 1, zal ook gewoon dienst doen tijdens de eerste vrije training. Smullen voor het thuispubliek op Suzuka, dat in 2009 voor het laatst twee Japanse coureurs op de grid zag staan. Toen waren het Kamui Kobayashi en Kazuki Nakajima die het Aziatische land vertegenwoordigden.

“Ik ben erg blij dat ik kan deelnemen aan een officiële F1-sessie in mijn thuisland”, aldus Ayumu Iwasa. “Daarbij kan ik niet wachten om de eerste stap te kunnen zetten in de richting van het verwezenlijken van mijn droom: races winnen en de wereldtitel meerdere keren veroveren in de Formule 1, de meest prestigieuze raceklasse ter wereld.”

Carrière Ayumu Iwasa

Ayumu Iwasa kwam vorig jaar ook al in actie tijdens een trainingssessie op Yas Marina. “Hij heeft het geweldig gedaan tijdens de test in Abu Dhabi”, aldus Visa RB-teambaas Laurent Mekies. “Sindsdien heeft hij veel waardevol werk verricht in onze simulator, waaronder het bieden van live race-ondersteuning.”

Iwasa doet dit jaar mee aan de Japanse Super Formula-raceklasse. In 2020 won hij het Franse F4-kampioenschap, wat leidde tot een F3-contract bij Hitech en twee jaar in de Formule 2 bij DAMS. Vorig jaar behaalde hij drie overwinningen op weg naar de vierde plaats in het kampioenschap. Begin 2021 werd hij gecontracteerd als een Red Bull-junior.

