McLaren-CEO Zak Brown heeft nog een appeltje te schillen met Red Bull. De Amerikaan wil de bijzondere verhouding tussen sommige F1-teams aankaarten bij de FIA. Hij doelt op zusterteams die door een enkele organisatie worden gerund. Deze vorm van “co-ownership” is volgens Brown uniek in de sportwereld en maakt dat niet alle teams op een gelijk speelveld functioneren.

Zak Brown ging woensdag in gesprek met Sky Sports op Silverstone. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri testten de MCL38 op het Britse asfalt, onder toeziend oog van de grote baas. Verslaggever Craig Slater vroeg hem naar zijn mening over zusterteams zoals Red Bull en VisaRB, nadat Brown zich in december negatief had uitgelaten over deze relaties. “Ik spreek namens de algehele sport als ik zeg dat de FIA iets moet doen aan dergelijke verhoudingen”, antwoordt Brown.

Volgens Brown is het in elke andere sport gebruikelijk dat een eigenaar maar één team mag bezitten. In de Formule 1 werkt dat anders, Red Bull en VisaRB vallen in principe allebei binnen de Red Bull-groep. Ook teams als Mercedes en Williams hebben een hechte verbintenis. “Nu we te maken hebben met een streng budgetplafond zouden alle teams gelijk moeten zijn”, aldus Zak Brown.

Toch blijkt dat in de praktijk niet zo te werken. “Uit de vergaderingen met de FIA blijkt dat zusterteams met elkaar samenwerken”, verklapt de McLaren-CEO. “Ze stemmen niet voor de belangen van het individuele team, collaboreren op het circuit en zijn heel open in het onderling delen van technische gegevens.” Of de FIA gaat ingrijpen bij dergelijke verhoudingen is nog onzeker.