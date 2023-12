McLaren-CEO Zak Brown heeft de nodige zorgen over de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri. De Amerikaan is vooral bezorgd over wat dit betekent voor de ontwikkeling van beide teams in de loop van het seizoen.

Binnen de paddock rommelt het een beetje met betrekking tot Red Bull en AlphaTauri. Dat de twee teams onder hetzelfde bedrijf vallen, zorgt al langere tijd voor vraagtekens. Maar met de belofte van Helmut Marko dat AlphaTauri volgend jaar ‘dichter bij Red Bull zal staan’, maakt de concurrentie zich enigszins zorgen over wat dat betekent voor de beide teams en de onafhankelijkheid van het veld.

Teambaas Christian Horner suste eerder al de gemoederen door te benadrukken dat het geen herhaling wordt van de ‘Roze Mercedes’. Dat was een bijnaam die aan de Racing Point van 2020 werd gegeven omdat die auto zoveel op de Mercedes van een jaar eerder leek. Ook de FIA maakt zich momenteel nog niet druk. Topman Nikolas Tombazis benadrukte recentelijk dat de FIA op dit moment geen bezwaarlijke dingen ziet bij de beide teams.

Zorgen bij McLaren

Toch zijn de andere teams er nog niet gerust op. McLaren-CEO Zak Brown herhaalde zijn zorgen recentelijk tegenover Autosport. “De belangrijkste vraag, waar niemand van ons antwoord op heeft, is: hoe vroeg is Red Bull gestopt met ontwikkelen? We weten dat wij het beter hebben gedaan dan de rest in de ontwikkelingsrace, en we weten dat wij het gat met Red Bull hebben gedicht. Maar wat niemand weet, is: is Red Bull gestopt en hebben we hen daarom ingehaald, of ging Red Bull nog steeds door met ontwikkelen?”

McLaren was niet het enige team dat stappen vooruit zette in de tweede helft van dit jaar. Ook AlphaTauri ging met rasse schreden vooruit. Waar het team in eerste instantie tot het achterveld veroordeeld was, konden Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in de slotfase van het seizoen ineens het gevecht aangaan met de auto’s van Ferrari, Aston Martin en Mercedes.

“We maken ons wel serieus zorgen over de connectie tussen AlphaTauri en Red Bull”, erkent Brown. “Dat is iets waar we in de toekomst goed naar moeten kijken. Ik denk dat we nog steeds flinke stappen moeten zetten om ervoor te zorgen dat iedereen echt onafhankelijk is in deze sport.”

‘Ongezonde situatie’

“Er is nog steeds genoeg te verbeteren in de Formule 1 met betrekking tot rechtvaardigheid en competitie”, vervolgt Brown in een open brief op de website van McLaren. “De sport is niet perfect. In de meeste sporten is het verboden om meerdere teams in dezelfde competitie te bezitten. Het is een ongezonde situatie, want het heeft invloed op de beslissing op en naast de baan. Of het nou gaat om het uitwisselen van data of strategische keuzes beïnvloeden, het is gewoon niet in het belang van de regels.”

“We moeten de onafhankelijkheid, competitiviteit en eerlijkheid beschermen. In de toekomst zie ik graag aanpassingen aan de regels zodat er geen invloed van het ene team naar het andere kan uitstralen. De Formule 1 moet zijn eigen identiteit eer aan doen. Elk team moet – met uitzondering van de motorleveranciers – afhankelijk zijn van elkaar.”

Brown is niet de enige persoon die dit soort zorgen uit. Ook Haas-teambaas Günther Steiner kijkt met argusogen naar de situatie. “Ik denk dat we het hier over moeten hebben, terecht of niet. Er zijn natuurlijk een hoop sporten waar dit niet toegestaan zou zijn. Maar tot nu toe zijn er nog geen echte problemen geweest.”

